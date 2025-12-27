- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chelsea vs Aston Villa
- Municipal vs Antigua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima y sus 3 rivales definidos para la Serie Río de la Plata 2026: fecha y días confirmados
Todo va quedando listo para los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026 como parte de la pretemporada del plantel dirigido por Pablo Guede.
Alianza Lima es uno de los clubes peruanos que tendrá competencia internacional durante su pretemporada 2026. Bajo la dirección de Pablo Guede, el elenco blanquiazul no escatima en sus gestiones y prepara a sus jugadores de cara a la Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores con su presencia en la Serie Río de la Plata.
Bajo esa premisa, se pudo conocer los tres rivales que tendrá el cuadro 'íntimo' en este certamen internacional como la Serie Río de la Plata 2026. A falta de oficialización por parte del certamen, el elenco blanquiazul ya analiza a sus contrincantes y busca estar en óptimas condiciones para cada uno de los enfrentamientos.
Alianza Lima y sus rivales en la Serie Río de la Plata
Según pudo informar el periodista Gerson Cuba, Alianza Lima tiene tres rivales de alta probabilidad para esta edición 2026, pero existe la posibilidad de incluir uno más de acuerdo a las gestiones que se realicen en las últimas semanas.
- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda - 10 de enero
- Alianza Lima vs San Lorenzo - 14 de enero
- Alianza Lima vs Colo Colo - 18 de enero
El equipo tentativo para ser el cuarto rival de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata es Olimpia de Paraguay, pero aún no se puede incluir dentro del fixture al no haber un visto bueno del certamen internacional.
Alianza Lima tendrá roce internacional durante la pretemporada 2026.
¿Dónde ver partidos de Alianza Lima por la Serie Río de la Plata 2026?
La transmisión de los partidos de Alianza Lima por la Serie Río de la Plata 2026 se verán por la señal en vivo de Disney Plus para toda Latinoamérica. De hecho, hay algunos encuentros que podrán ser sintonizados por el canal de ESPN, pero aún la señal televisora ha anunciado la lista de cotejos que emitirá para su fiel audiencia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90