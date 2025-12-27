Alianza Lima y sus 3 rivales definidos para la Serie Río de la Plata 2026: fecha y días confirmados

Alianza Lima es uno de los clubes peruanos que tendrá competencia internacional durante su pretemporada 2026. Bajo la dirección de Pablo Guede, el elenco blanquiazul no escatima en sus gestiones y prepara a sus jugadores de cara a la Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores con su presencia en la Serie Río de la Plata.

Bajo esa premisa, se pudo conocer los tres rivales que tendrá el cuadro 'íntimo' en este certamen internacional como la Serie Río de la Plata 2026. A falta de oficialización por parte del certamen, el elenco blanquiazul ya analiza a sus contrincantes y busca estar en óptimas condiciones para cada uno de los enfrentamientos.

Alianza Lima y sus rivales en la Serie Río de la Plata

Según pudo informar el periodista Gerson Cuba, Alianza Lima tiene tres rivales de alta probabilidad para esta edición 2026, pero existe la posibilidad de incluir uno más de acuerdo a las gestiones que se realicen en las últimas semanas.

Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda - 10 de enero

Alianza Lima vs San Lorenzo - 14 de enero

Alianza Lima vs Colo Colo - 18 de enero

El equipo tentativo para ser el cuarto rival de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata es Olimpia de Paraguay, pero aún no se puede incluir dentro del fixture al no haber un visto bueno del certamen internacional.

Alianza Lima tendrá roce internacional durante la pretemporada 2026.

¿Dónde ver partidos de Alianza Lima por la Serie Río de la Plata 2026?

La transmisión de los partidos de Alianza Lima por la Serie Río de la Plata 2026 se verán por la señal en vivo de Disney Plus para toda Latinoamérica. De hecho, hay algunos encuentros que podrán ser sintonizados por el canal de ESPN, pero aún la señal televisora ha anunciado la lista de cotejos que emitirá para su fiel audiencia.