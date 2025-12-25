Canal confirmado para ver partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima quiere llegar en óptimas condiciones para los partidos oficiales del 2026. Con la dirección de Pablo Guede, se conoció que el cuadro blanquiazul será parte de los equipos que afronten la Serie Río de la Plata que tendrá como sede el país de Uruguay, en el que medirá fuerzas contra elencos de nivel de Sudamérica.

PUEDES VER: Alianza Lima confirma salida de Matías Succar y se reveló cuál será su nuevo club

Canal para ver a Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Se confirmó que el canal de transmisión para ver la señal en vivo de los partidos de la Serie Río de la Plata 2026, en el que participará Alianza Lima, se sintonizará por el servicio streaming de Disney Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, ESPN anunciará en la brevedad posible qué cotejos los llevará EN DIRECTO por los operadores de Movistar TV y/o DirecTV.

Equipos que jugarán la Serie Río de la Plata 2026

Estos son los equipos que, de momento, están confirmados para la próxima edición de la Serie Río de la Plata 2026:

Peñarol (Uruguay)

Nacional (Uruguay)

Liverpool (Uruguay)

Independiente (Argentina)

San Lorenzo (Argentina)

Huracán (Argentina)

River Plate (Argentina)

Vélez Sarsfield (Argentina)

Talleres (Argentina)

Olimpia (Paraguay)

Cerro Porteño (Paraguay)

Colo Colo (Chile)

Deportes Concepción (Chile)

Universidad de Concepción (Chile)

Alianza Lima (Perú)

¿Cuándo empieza la Serie Río de la Plata 2026 con Alianza Lima?

El certamen de la Serie Río de la Plata 2026 se llevará a cabo a partir del próximo 10 de enero hasta el 23 del mismo mes. Queda corroborar los cruces de este torneo de pre temporada, el cual es clave para que combinados de Sudamérica lleguen en óptimas condiciones para el inicio de los campeonatos locales y/o internacionales.