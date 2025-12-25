Prensa de Ecuador destacó a laureado futbolista que firmó con Alianza hasta 2028: "Determinante"

Alianza Lima viene definiendo su plantel para la siguiente temporada, donde buscarán volver a levantar el título de la Liga 1, ahora bajo el mando de Pablo Guede. La directiva sigue buscando los últimos fichajes y renovaciones antes del inicio de la pretemporada. En esa línea, un medio ecuatoriano sorprendió al elogiar a un atacante que firmó un contrato de larga duración con los blanquiazules.

En Ecuador destacaron a laureado futbolista que firmó con Alianza Lima hasta 2028

La dirección deportiva de los ‘íntimos’ trabaja en conformar el mejor plantel posible con miras a cumplir todos los objetivos de la temporada. En ese contexto, uno de los jugadores que aseguró su continuidad en Alianza Lima fue Eryc Castillo, extremo ecuatoriano que brilló durante la campaña y se consolidó como una de las principales figuras del equipo.

Precisamente, el medio ecuatoriano 'Extra' le dedicó una nota especial a la ‘Culebra’, catalogándolo como uno de los futbolistas más importantes y determinantes del conjunto victoriano, además de resaltar su valioso aporte dentro del campo.

Eryc Castillo recibió elogios de la prensa ecuatoriana.

"Eryc Castillo cerró la temporada como una de las piezas más determinantes de Alianza Lima. Su aporte ofensivo, reflejado en goles y asistencias, consolidó al ecuatoriano como una de las figuras del equipo y lo colocó en la órbita de varios clubes interesados, pese a que el propio jugador ha manifestado su compromiso con el cuadro blanquiazul para la próxima campaña", mencionó el citado medio.

Asimismo, 'Extra' indicó que el futbolista de 30 años ha despertado el interés de varios clubes; sin embargo, su intención es seguir destacando con la camiseta de Alianza Lima de cara a la temporada 2026.

Eryc Castillo fue campeón en Ecuador

Eryc Castillo cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, defendiendo a clubes importantes de la región. Entre ellos destaca Barcelona SC, equipo en el que jugó en 2014 y 2018, además de una segunda etapa en 2022. Precisamente, con este equipo la ‘Culebra’ logró consagrarse campeón de la LigaPro de Ecuador en la temporada 2016, año en el que disputó 34 partidos y anotó dos goles.

¿Hasta cuando firmó contrato Eryc Castillo con Alianza Lima?

Alianza Lima informó en las últimas semanas que el ecuatoriano Eryc Castillo renovó su vínculo contractual con el equipo hasta finales de la temporada 2028. De esta forma, podrá seguir despertando la ilusión de los hinchas.