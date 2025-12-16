- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima confirma amistoso con Independiente: fecha, hora y dónde ver el partido
En medio de lo que viene siendo la reestructuración del equipo blanquiazul, se confirmó que Alianza Lima estará disputando un partido amistoso contra Independiente.
Alianza Lima finalizó la presente temporada de la peor manera posible tras no poder conseguir el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores. Por ello, el elenco Íntimo está en toda la obligación de salir campeón el próximo año y para ello tienen que concretarse los fichajes, renovaciones y salidas de jugadores que no serán parte de los planes del nuevo entrenador Pablo Guede.
Mientras que se trabajan en los refuerzos, en Alianza Lima también buscan cerrar los partidos amistosos que servirá a modo de preparación de la próximo temporada. Además, de esta manera, Guede también tendrá la posibilidad de conocer mejor a la plantilla.
Fecha, hora y dónde ver el partido de Alianza vs Independiente
Alianza Lima quiere empezar el 2026 con rivales de alto nivel, por lo que su primer amistoso internacional ha sido confirmado que será frente a Independiente de Avellaneda donde ambos equipos buscarán encontrar a los jugadores titulares antes del inicio de la temporada de manera oficial.
El periodista Nelson Lafit señaló que el partido entre Independiente y Alianza Lima se jugará el 10 de enero en Montevideo, Uruguay. El enfrentamiento será parte del torneo de 'Serie Río de la Plata', donde también se estarán desarrollando otros encuentros. De momento, no hay hora ni canal confirmado.
Alianza Lima jugará amistoso ante Independiente.
Alianza Lima estará iniciando su pretemporada el día 7 de enero y terminará el 19 del mismo mes. Además de jugar contra Independiente, también estarán enfrentándose a San Lorenzo, Cerro Porteño, Olimpia, Nacional y Peñarol.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90