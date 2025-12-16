0
EN VIVO
Barcelona vs Guadalajara por Copa del Rey

Carlos Zambrano confirma interés de Universitario por su fichaje: "Conversaciones"

En Alianza Lima, Carlos Zambrano es uno de los jugadores referentes dentro del plantel actual y su paso a Universitario, el eterno rival, podría desatar gran polémica.

Jasmin Huaman
Carlos Zambrano, jugador de Alianza, revela interés de Universitario.
Carlos Zambrano, jugador de Alianza, revela interés de Universitario. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Son varios los futbolistas que han tenido la oportunidad de vestir la camiseta de Universitario y Alianza Lima, pero lo que alguien no se imaginaba es que Carlos Zambrano podría pasar a la historia en esta larga lista. El 'Kayser' sorprendió al revelar que mantuvo conversaciones con el elenco 'crema' para hablar sobre su fichaje.

Renzo Garcés destacó a ex Boca Juniors que firmó por Alianza Lima hasta 2026

PUEDES VER: Renzo Garcés no dudó en elogiar a ex Boca Juniors que jugará en Alianza Lima el 2026: "Lo admiraba"

Alianza Lima y Universitario son rivales de toda la vida, lo que nadie se imagina es que se sigan sumando jugadores que tengan la posibilidad de vestir ambas camisetas. Por si fuera poco, Carlos Zambrano confesó haber estado cerca de fichar por la 'U' hace más de un año.

Carlos Zambrano estuvo cerca de fichar por Universitario

En medio de los rumores sobre fichajes de los equipos más importantes del fútbol peruano, Carlos Zambrano tomó por sorpresa a todos los hinchas blanquiazules al confesar que mantuvo conversaciones con Universitario para convertirse en jugador crema. Todo esto ocurrió mientras Bustos era entrenador.

Al ser preguntando sobre si alguna vez tuvo la posibilidad de fichar por Universitario, Zambrano no titubeó y explicó lo que pasó realmente. "Tuve unas conversaciones hace casi un año. Es parte de, parte del trabajo, pero mi prioridad siempre fue Alianza. Se lo dejé muy en claro que mi prioridad era Alianza y se pudo lograr una renovación gracias a Dios y hoy me debo a Alianza nuevamente", señaló.

(Video: América Televisión)

¿Carlos Zambrano fichará por Sport Boys?

A pesar de que está enfocado en conquistar el título con Alianza Lima, Carlos Zambrano no evitó ilusionarse con la posibilidad de llegar a fichar por Sport Bous. "Como chalaco, creo que el Boys siempre llama la atención su camiseta rosada que es linda y Cantolao, soy hincha de Cantolao, nunca me he negado. Pero al mismo tiempo quiero mucho a los jugadores de Alianza", indicó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Renzo Garcés no dudó en elogiar a ex Boca Juniors que jugará en Alianza Lima el 2026: "Lo admiraba"

  2. Terminó contrato con Universitario y club rival de la Liga 1 2026 lo hace oficial: "En casa"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano