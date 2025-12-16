Carlos Zambrano confirma interés de Universitario por su fichaje: "Conversaciones"

Son varios los futbolistas que han tenido la oportunidad de vestir la camiseta de Universitario y Alianza Lima, pero lo que alguien no se imaginaba es que Carlos Zambrano podría pasar a la historia en esta larga lista. El 'Kayser' sorprendió al revelar que mantuvo conversaciones con el elenco 'crema' para hablar sobre su fichaje.

Alianza Lima y Universitario son rivales de toda la vida, lo que nadie se imagina es que se sigan sumando jugadores que tengan la posibilidad de vestir ambas camisetas. Por si fuera poco, Carlos Zambrano confesó haber estado cerca de fichar por la 'U' hace más de un año.

Carlos Zambrano estuvo cerca de fichar por Universitario

En medio de los rumores sobre fichajes de los equipos más importantes del fútbol peruano, Carlos Zambrano tomó por sorpresa a todos los hinchas blanquiazules al confesar que mantuvo conversaciones con Universitario para convertirse en jugador crema. Todo esto ocurrió mientras Bustos era entrenador.

Al ser preguntando sobre si alguna vez tuvo la posibilidad de fichar por Universitario, Zambrano no titubeó y explicó lo que pasó realmente. "Tuve unas conversaciones hace casi un año. Es parte de, parte del trabajo, pero mi prioridad siempre fue Alianza. Se lo dejé muy en claro que mi prioridad era Alianza y se pudo lograr una renovación gracias a Dios y hoy me debo a Alianza nuevamente", señaló.

¿Carlos Zambrano fichará por Sport Boys?

A pesar de que está enfocado en conquistar el título con Alianza Lima, Carlos Zambrano no evitó ilusionarse con la posibilidad de llegar a fichar por Sport Bous. "Como chalaco, creo que el Boys siempre llama la atención su camiseta rosada que es linda y Cantolao, soy hincha de Cantolao, nunca me he negado. Pero al mismo tiempo quiero mucho a los jugadores de Alianza", indicó.