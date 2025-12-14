Alianza Lima definió el futuro profesional de Carlos Zambrano para el 2026

Esta temporada no fue la mejor para Carlos Zambrano, que incluso se convirtió en el futbolista con más expulsiones en un mismo año dentro de toda Sudamérica. Ante ello, y ahora con un nuevo director técnico, Alianza Lima tomó una firme decisión con el defensor de la selección peruana, esto pensando en salir campeón de la Liga 1 y hacer historia en la Copa Libertadores.

Resulta que, tras la salida de Néstor Gorosito, ahora el argentino Pablo Guede es el entrenador del cuadro blanquiazul y no dudó en definir el futuro del 'León' dentro del plantel. Líbero pudo conocer que el estratega le ha brindado toda su confianza e incluso quiere que el central peruano sea la pieza principal en la defensa que armará para la campaña entrante.

Es decir, Carlos Zambrano permanecerá en Alianza Lima por lo menos una temporada más y luchará por salir campeón con el club de sus amores, luego de tres años en los que el título de la Liga 1 se le ha vuelto esquivo e incluso tuvo que ver cómo Universitario de Deportes, máximo rival, se hizo tricampeón del fútbol peruano.

Carlos Zambrano fue expulsado 7 veces y estableció un récord.

Recordemos que el 'León' todavía tiene un año más de contrato en La Victoria, ya que su vínculo legal culmina el 31 de diciembre del 2026. Esta nueva campaña será fundamental para que la directiva defina si se le renueva contrato o cada parte sigue su rumbo por separado. El 'Kaíser' ha demostrado su jerarquía en el campo en la mayoría de partidos, pero las críticas han llegado porque se va expulsado de forma contínua y muchas veces perjudica al equipo en momentos claves, como ante la U de Chile por Copa Sudamericana.

¿Cuál es el valor de Carlos Zambrano?

Actualmente, Carlos Zambrano tiene un valor de 200 mil euros en el mercado de transferencias y es el precio más bajo que ha tenido en toda su carrera como futbolista profesional. El defensor alcanzó los 8 millones de euros en el 2014, cuando se encontraba jugando para el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga.