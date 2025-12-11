0
EN VIVO
Alianza Lima vs Scandicci hoy por Mundial de Clubes Vóley 2025

Martín Liberman paraliza al país con firme calificativo a futbolista de Alianza Lima: "Fue un..."

Fue titular con Alianza Lima a lo largo del 2025, y Martín Liberman no dudó en pronunciarse sin filtro para dar firmes calificativos al futbolista blanquiazul.

Diego Medina
Martín Liberman no calló para referirse a actual futbolista de Alianza Lima.
Martín Liberman no calló para referirse a actual futbolista de Alianza Lima. | Foto: Captura Infobae | GLR
COMPARTIR

Alianza Lima culminó su temporada 2025 tras perder los Playoffs ante Sporting Cristal en Matute. Los jugadores se encuentran de vacaciones a la espera de una fecha oficial para la pretemporada. En medio de ello, uno de los polémicos periodistas de Argentina, como Martín Liberman, rompió su silencio para hacer referencia a un futbolista titular de la escuadra blanquiazul.

Así va el mercado de fichajes de Alianza Lima para el 2026

PUEDES VER: Fichajes Alianza Lima 2026: rumores, salidas y renovaciones del equipo blanquiazul

Martín Liberman apunta contra jugador de Alianza Lima

En una reciente entrevista a Infobae Perú, Martín Liberman opinó sobre Carlos Zambrano, actual futbolista de Alianza Lima y con pasado en Boca Juniors de Argentina. Justamente, fue consultado sobre si el 'Káiser' es considerado uno de "los peores fichajes" del cuadro 'xeneize', a lo que el comunicador no dudó en contestar.

"No, yo no diría nunca eso. No soy quién para calificar de peor, mejor, bueno o malo. A mí no me gustó cómo jugó Zambrano en Boca, nada más que eso. Un día discutí con su hermano, que lo representa, se enojó porque yo lo critiqué y entiendo perfectamente porque es su hermano. Pero para mí fue un paso intrascendente el de Zambrano por Boca. No se destacó. Y no digo que sea un mal jugador, pero en Boca no vi nunca algo realmente importante, relevante, asombroso o llamativo… no lo logró. Comparando, por ejemplo, con Jorge Bermúdez o con algunos centrales de otros países de la era contemporánea, no hay punto de comparación. Pero también tengo que decir en favor de Zambrano y en favor de Advíncula, por ejemplo, que no les tocó la mejor época de Boca.", indicó el periodista, en la cita recogida de Infobae Perú.

Carlos Zambrano

Carlos Zambrano tiene contrato vigente con Alianza Lima.

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima

Carlos Zambrano recibió una oferta de renovación en la temporada 2024 para extender su vínculo hasta diciembre del 2026. De esta manera, el defensa central se mantiene en tienda blanquiazul en busca de conseguir todos los objetivos en el año. Sabe que tiene una deuda pendiente con la afición, por lo que espera trabajar arduamente desde la pretemporada y así cumplir cada una de las metas propuestas.

Valor de mercado de Carlos Zambrano

Según el portal "Transfermarkt", Carlos Zambrano tiene un valor de mercado de 200 mil euros a sus 36 años de edad. El defensa central tuvo su mejor registro en la temporada 2014, cuando defendía a Eintracht Frankfurt y valía 8 millones de euros.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Ángel Comizzo, ex Universitario, remece el mercado al firmar por histórico club: "Definido"

  2. ¡Llegaron al límite! Universitario tomó firme medida con Fossati sobre su futuro: "No se puede"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano