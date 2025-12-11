Martín Liberman paraliza al país con firme calificativo a futbolista de Alianza Lima: "Fue un..."

Alianza Lima culminó su temporada 2025 tras perder los Playoffs ante Sporting Cristal en Matute. Los jugadores se encuentran de vacaciones a la espera de una fecha oficial para la pretemporada. En medio de ello, uno de los polémicos periodistas de Argentina, como Martín Liberman, rompió su silencio para hacer referencia a un futbolista titular de la escuadra blanquiazul.

Martín Liberman apunta contra jugador de Alianza Lima

En una reciente entrevista a Infobae Perú, Martín Liberman opinó sobre Carlos Zambrano, actual futbolista de Alianza Lima y con pasado en Boca Juniors de Argentina. Justamente, fue consultado sobre si el 'Káiser' es considerado uno de "los peores fichajes" del cuadro 'xeneize', a lo que el comunicador no dudó en contestar.

"No, yo no diría nunca eso. No soy quién para calificar de peor, mejor, bueno o malo. A mí no me gustó cómo jugó Zambrano en Boca, nada más que eso. Un día discutí con su hermano, que lo representa, se enojó porque yo lo critiqué y entiendo perfectamente porque es su hermano. Pero para mí fue un paso intrascendente el de Zambrano por Boca. No se destacó. Y no digo que sea un mal jugador, pero en Boca no vi nunca algo realmente importante, relevante, asombroso o llamativo… no lo logró. Comparando, por ejemplo, con Jorge Bermúdez o con algunos centrales de otros países de la era contemporánea, no hay punto de comparación. Pero también tengo que decir en favor de Zambrano y en favor de Advíncula, por ejemplo, que no les tocó la mejor época de Boca.", indicó el periodista, en la cita recogida de Infobae Perú.

Carlos Zambrano tiene contrato vigente con Alianza Lima.

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima

Carlos Zambrano recibió una oferta de renovación en la temporada 2024 para extender su vínculo hasta diciembre del 2026. De esta manera, el defensa central se mantiene en tienda blanquiazul en busca de conseguir todos los objetivos en el año. Sabe que tiene una deuda pendiente con la afición, por lo que espera trabajar arduamente desde la pretemporada y así cumplir cada una de las metas propuestas.

Valor de mercado de Carlos Zambrano

Según el portal "Transfermarkt", Carlos Zambrano tiene un valor de mercado de 200 mil euros a sus 36 años de edad. El defensa central tuvo su mejor registro en la temporada 2014, cuando defendía a Eintracht Frankfurt y valía 8 millones de euros.