Boca vs Racing EN VIVO por semifinal de la Liga Profesional: horario, pronóstico y dónde ver

La Bombonera se prepara para un clásico enfrentamiento entre Boca Juniors vs Racing este domingo 7 de diciembre correspondiente a la primera semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El choque se jugará a partir de las 17:00 horas de Perú, además, podrás seguir la transmisión vía TNT Sports y ESPN EN VIVO.

Previa del partido Boca Juniors vs Racing

El último fin de semana, el equipo 'Xeneize' derrotó por la mínima diferencia a Argentinos Juniors por los cuartos de final de la Liga Profesional con gol de Ayrton Acosta. Los dirigidos por Claudio Úbeda viven un memorable presente ya que vienen de encadenar 6 triunfos, además, dentro de las novedades se encuentra la vuelta de Alan Velasco a la lista de convocados.

Boca Juniors ganó a Argentinos Jrs en la Liga Profesional

Al respecto, el estratega del 'Azul y Oro', aprovechó en resaltar la entrega de sus pupilos tras imponerse sobre el 'Bicho'. "No es solamente de los centrales la virtud defensiva, sino los laterales y los volantes también. Eso nos da garantía de que este equipo está con intenciones de querer lograrlo", sostuvo a los medios.

En la vereda de alfrente, Racing de Gustavo Costas no pudo en el tiempo regular contra Tigre, sin embargo, luego la 'Academia' tuvo suerte en los penales y consiguió dejar en el camino al 'Matador' por un marcador de 4-2.

Racing igualó ante Tigre por el torneo argentino

La visita no podrá contar en esta cita con Zaracho, Rojo y Torres por lesión. Pero, como buena noticia se tiene el regreso de Bruno Zuculini, lo que puede significar una variante táctica en el once para tratar de dar la sorpresa en La Bombonera.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Racing?

Según la programación, el partido entre Boca Juniors vs Racing por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 se jugará este domingo 7 de diciembre en La Bombonera.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Racing?

El cuadro 'Xeneize' y la 'Academia' se verán las caras por las 'semis' de la Liga Profesional a partir de las 17:00 horas locales de Perú y 19:00 horas de Argentina. A continuación, repasa la guía de horarios en los demás países.

México: 16:00 horas

Perú: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs Racing EN VIVO?

No te pierdas la transmisión del encuentro que afrontarán Boca Juniors vs Racing EN DIRECTO por las señales de TNT Sports y ESPN. Además, también puedes seguir el minuto a minuto vía la plataforma streaming de Disney+ Premium.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Premium Argentina

Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, Vivo Play, ESPN 4 Brasil

Canadá: Fanatiz Canada

Chile: Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN Chile

Colombia: Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN

Ecuador: Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN

Internacional: Fanatiz Internacional, Bet 365

Paraguay: TyC Sports Internacional, ESPN, Disney+ Premium

Perú: Disney+ Premium, TyC Sports Internacional, ESPN

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, TyC Sports Internacional, ESPN

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional

Boca Juniors vs Racing: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

De acuerdo a las casas de apuestas, Boca Juniors es favorito a ganar el partido ante Racing por la primera semifinal del Clasura de la Liga Profesional 2025.

Casas de Apuestas Boca Juniors Empate Racing Betsson 1.92 3.25 4.45 Bet 365 1.79 3.20 5.00 1XBET 1.88 3.25 4.38 Coolbet 1.85 3.35 4.76 Doradobet 1.86 3.25 4.50

Boca Juniors vs Racing: alineaciones posibles

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, "Maravilla" Martínez y Duván Vergara.

Convocados de Boca Juniors ante Racing

Boca Juniors: últimos 5 partidos

Boca Juniors 1-0 Argentinos Juniors

Boca Juniors 2-0 Talleres (Córdoba)

Boca Juniors 2-0 Tigre

Boca Juniors 2-0 River Plate

Estudiantes La Plata 1-2 Boca Juniors

Racing: últimos 5 partidos

Racing 0-0 Tigre

Racing 3-2 River Plate

Newell's Old Boys 0-1 Racing

Racing 1-0 Defensa y Justicia

Central Córdoba 0-0 Racing

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs Racing?

El Estadio La Bombonera, ubicado en Buenos Aires será el recinto deportivo donde se enfrenten Boca Juniors vs Racing por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. Aquel escenario puede recibir a un aproximado de 54.000 hinchas.