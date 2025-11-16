Riquelme y su rotundo mensaje cuando le preguntaron por Christian Cueva: "Para mí es un..."

El exfutbolista Juan Román Riquelme es para muchos hinchas una de las figuras argentinas más reconocidas a nivel mundial y que Jefferson Farfán pudo tenerlo como invitado en la reciente edición de su programa ‘Enfocados’, un espacio de entrevistas a personalidades del deporte que conduce junto a Roberto Guizasola.

El actual presidente de Boca Juniors conversó de diversos temas de su carrera profesional con los conductores, además de algunos jugadores que han dejado huella en la selección peruana como Paolo Guerrero y Christian Cueva. Respecto a ‘Aladino’ fue consultado si en algún momento hubo la intención en el ‘Xeneize’.

¿Qué dijo Juan Román Riquelme sobre Christian Cueva?

“Con él hablé varias veces. A mí me gusta mucho el fútbol. Para mí cuando me pongo a hablar con algún jugador, no solamente ahora, sino antes, para mí es un montón, es un montón. Pero estamos hablando de jugadores que para su país son muy importantes, es decir, que han hecho cosas muy buenas. Entonces, a mí me gusta eso. Esa es la verdad”, dijo.

No cabe duda de la admiración que tiene el referente del club ‘Xeneize’ con el volante nacional, resaltando que hizo buenas cosas en el terreno de juego en los últimos tiempos, recordando además de la lesión de su rodilla que lo complicó en gran parte de su carrera.

“El último tiempo estuvo lesionado también. Un poco ahí con su rodilla y andaba un poco molesto, pero ha hecho muchas cosas buenas”, agregó Juan Román Riquelme.

¿Cuál es el valor de Christian Cueva?

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el volante de Emelec, Christian Cueva, tiene un valor en el mercado actual de 250 mil €.