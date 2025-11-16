Jorge Fossati sorprende y reveló si Universitario fichará a Christian Cueva: "Insisto...."

Universitario de Deportes salió tricampeón del fútbol peruano y desde ya los hinchas se preguntan quiénes serán los nuevos jugadores que llegarán a la escuadra crema para la próxima temporada de la Liga 1 2026. Uno de los nombres más sonados es el de Christian Cueva, por eso Jorge Fossati, técnico merengue, fue consultado sobre este posible fichaje.

Jorge Fossati reveló si Universitario fichará a Christian Cueva

En la entrevista con el programa 'Hazme el aguante' de Diego Penny y José Carvallo, Fossati fue consultado sobre Cueva y su posible fichaje por Universitario para el 2026. La respuesta del entrenador crema fue contundente y reveladora.

Video: Hazme el Aguante.

"Si el hincha racional siente que estás trayendo uno del clásico rival, que se habrá expresado mil veces y más cómo es Cueva, me imagino que es picañero. Entonces, no sé, lo tendría que pensar mucho porque, insisto, estamos los que nos equivocamos. Si el presidente, el cuerpo técnico o el director de fútbol, que ocupamos cargos importantes, ya pasamos a ser los dueños, pero el único dueño que tiene el club son los hinchas de verdad", afirmó.

Las palabras de Jorge Fossati dejan en la duda sobre si Universitario finalmente fichará al exjugador de Alianza Lima, Christian Cueva, ya que siente que ni él ni los directivos deciden sobre ello.

El entrenador uruguayo dejó en claro que los únicos que deciden si realmente 'Aladino' debe fichar por la escuadra crema son los hinchas, quienes conocen el pasado del ex 10 de la selección peruana y cómo maneja su vida extradeportiva.

Cabe resaltar que Jorge Fossati tiene un gran cariño por Christian Cueva, y esto se reflejó cuando ambos coincidieron en la selección de Perú. El estratega uruguayo quería en su momento recuperar el nivel del volante, ya que estaba mostrando poco rendimiento y un bajo nivel de juego. A pesar de eso, decidió convocarlo.