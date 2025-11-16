Universitario y su 'picante' mensaje tras campeonar el Clausura en Matute: "Una vez..."

Universitario de Deportes se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 tras derrotar a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Posteriormente, el equipo merengue publicó un video con un mensaje polémico que, sin duda, generó controversia entre los seguidores aliancistas.

Universitario y su polémico mensaje luego de ganar a Alianza Lima en la Liga Femenina

A través de sus redes sociales, Universitario Femenino publicó un comentario haciendo referencia a que el club una vez más se coronó campeón en La Victoria y celebró bailando dentro de los vestuarios del recinto blanquiazul.

Universitario y su polémico mensaje tras ganar el Torneo Clausura ante Alianza Lima.

"Una vez más", se puede leer en X (anteriormente Twitter). De esta manera, Universitario de Deportes deja en claro que tiene muy presente que sus jugadoras llevaron a cabo el tercer Matutazo de su historia, pero esta vez en el fútbol femenino.

Una de las primeras vueltas olímpicas que realizó el equipo merengue en el Estadio Alejandro Villanueva fue en 1999. Posteriormente, recientemente en el 2023, la escuadra dirigida por Jorge Fossati hizo lo suyo, obteniendo así la Liga 1 y proclamándose campeón con el recinto apagado y con bengalas que le dieron más emoción al momento.

Ahora, por último, aunque no es el campeonato nacional del 2025 en la Liga Femenina, es una victoria que les permite a Universitario clasificar a la gran final nuevamente contra Alianza Lima. Sin duda, esa victoria quedará grabada en la cabeza de las futbolistas.

Cabe mencionar que ambas escuadras jugarán para determinar quién se llevará el título nacional de la Liga Femenina 2025. Aunque aún no se ha confirmado el lugar del primer partido de la final, Universitario de Deportes tiene la opción de elegir si comienza en el Estadio Monumental o en Campo Mar, para luego trasladarse al Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.