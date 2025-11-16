¿Qué jugadores no continuarán en Alianza Lima tras finalizar la temporada?

Si bien la temporada aún no terminó para Alianza Lima, aún deben disputar el playoff para lograr la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú 2, la directiva ya está trabajando en la planificación de la temporada 2026. Uno de los puntos que desata la preocupación de los hinchas es sobre la conformación del plantel.

En la edición impresa de Líbero, se conoció en exclusiva la posible lista de jugadores que no continuarán en el conjunto íntimo. La gran novedad en esa nómina es el nombre de Hernán Barcos, goleador y referente de los blanquiazules.

Pablo Ceppelini es otro de los jugadores que se estaría despidiendo del club tras finalizar la temporada. El uruguayo no cumplió con las expectativas de los hinchas, no logró sobresalir en el equipo de Gorosito.

Pablo Ceppelini llegó como el flamante refuerzo, pero no cumplió con las expectativas.

La lista la completan los argentinos Guillermo Enrique y Alan Cantero, quienes no continuarán a préstamo ni serán 'comprados'. Sufrieron constantes lesiones y fueron irregulares en su juego durante la temporada.

En cuanto a los jugadores nacionales, el sábado transcendió que posiblemente Ángelo Campos, Ricardo Lagos y Matías Succar dejen el club por falta de continuidad.

Refuerzos de peso para Alianza Lima

Para el 2026, Alianza Lima quiere campeonar, además, realizar un gran papel en la Copa Libertadores. Por ello, la dirigencia tiene en carpeta una importante lista de refuerzos. Luis Advíncula es el principal objetivo de la directiva.