Novedades en La Victoria. Alianza Lima permanece enfocado en lograr un triunfo ante UTC este domingo por la jornada 19 del Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules tienen la presión de quedarse con los tres puntos en casa y esperar que Cusco FC, no sume frente a Sport Huancayo para ser "Perú 2" a la Copa Libertadores 2026.

Ricardo Gareca en la mira de Alianza Lima como DT para el 2026

Previo al partido, una noticia sorprendió bastante a la hinchada del cuadro íntimo y es que, según la información que brindó el periodista Erick Osores en el programa de YouTube 'Mira lo que habla', el conjunto aliancista tiene un plan B siempre que, el club no consiga el objetivo trazado respecto a su clasificación al torneo Conmebol: Ricardo Gareca en reemplazo de Néstor Gorosito.

Ricardo Gareca en órbita de Alianza Lima para la temporada 2026/Foto: La Roja

"Lo que me enteré de muy buena fuente si Gorosito no alcanza el puesto número 2 (Copa Libertadores 2026), hay un entrenador en órbita de Alianza Lima de mucho prestigio, cariño a nivel local y en caso no continúe Gorosito, irían por Ricardo Gareca", sostuvo.

Además, el reconocido comunicador precisó que el 'Tigre' es una de las opciones que suena con fuerza para ponerse el buzo del 'equipo del pueblo' de no concretarse su clasificación como Perú 2 a la Libertadores, pues en el club hay un integrante que tiene mucha ilusión en la gran trayectoria profesional del estratega de 67 años.

"No estoy diciendo que esto se va a dar, pero si no sucede hay un interés de que Ricardo Gareca pueda ser el técnico de la temporada 2026 de Alianza Lima. Sé que hay una persona conocida en Alianza con tiempo en la dirigencia que es uno de los que va a impulsar en caso no se de lo de Gorosito; a Ricardo Gareca", acotó.

Ricardo Gareca y su última etapa como entrenador

El 'Flaco' viene de tener un reciente paso como DT con la selección chilena. Gareca Nardi no pudo alcanzar la misión de clasificar al Mundial 2026 con la 'Roja', proceso que para varios significó un fracaso en la carrera del argentino. Pese a eso, no se puede negar su vasta experiencia como entrenador, por lo que algunos clubes demuestran interés en que vuelva a asumir de manera oficial.