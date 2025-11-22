¡Atención! Alianza Lima tendrá siete bajas de peso ante UTC en busca de ser segundo del acumulado

Alianza Lima afina detalles para el duelo ante UTC por la última fecha del Torneo Clausura 2025, donde tendrá que ganar para aspirar al segundo lugar del acumulado de la Liga 1 y clasificarse a la final de los playoffs en busca del cupo de Perú 2. Sin embargo, se encendieron las alarmas luego de conocerse que los blanquiazules tendrán siete bajas para este partido.

Alianza Lima y las siete bajas que tendrá ante UTC

De cara a uno de los partidos más importantes de la temporada, el equipo dirigido por Néstor Gorosito anunció su lista de convocados para enfrentar a UTC en Matute, donde llamó la atención la ausencia de siete jugadores: Renzo Garcés, Josué Estrada, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui, Ricardo Lagos, Matías Succar y Jean Pierre Archimbaud.

La baja más sensible será la de Renzo Garcés, pieza clave en la zaga blanquiazul. El defensor viene de disputar los amistosos FIFA con la selección peruana y de un extenso viaje desde Rusia, por lo que su ausencia responde a la necesidad de preservar su estado físico. En el caso de Josué Estrada y Guillermo Enrique, ambos quedaron fuera por decisión técnica, ya que no se reportaron lesiones.

Renzo Garcés, Guillermo Enrique y Josué Estrada son las bajas más destacadas de Alianza Lima.

Respecto al futbolista argentino, su ausencia vuelve a generar dudas sobre su futuro para la próxima temporada. El jugador se ha perdido los últimos encuentros y esto ha alimentado los rumores de que no estará en los planes del club. Asimismo, Alessandro Burlamaqui, Ricardo Lagos y Matías Succar tampoco fueron considerados por determinación del comando técnico.

Finalmente, Jean Pierre Archimbaud quedó descartado tras confirmarse que fue sometido a una intervención quirúrgica por una lesión en la rodilla, un nuevo golpe para el volante, quien ha tenido una temporada marcada por continuas molestias físicas.

Alianza Lima no depende de si mismo para ser segundo del acumulado

Alianza Lima atraviesa un momento crucial en la temporada, donde puede poner en riesgo sus aspiraciones para la siguiente temporada. De no ganar este domingo ante UTC, tendrán que jugar las semifinales de los playoffs y afrontar más partidos.

Sin embargo, en caso logre imponer condiciones, no dependerá de si mismo, pues también deberá esperar que Cusco FC pierda en su visita ante Sport Huancayo. Solo en ese caso, Alianza Lima será segundo lugar del acumulado y clasificará directo a la gran final de los playoffs.