Rebagliati revela sorpresivo fichaje de Alianza Lima para la temporada 2026: "Lo van a ir a comprar"

La temporada va llegando a su instancia final y con ello también empiezan los rumores de fichajes que llegarán a los clubes más grandes del fútbol peruano. Para el 2026, Alianza Lima tiene la obligación de salir campeón y ya se empieza a conocer los nombres que reforzarán el equipo blanquiazul. El comentarista deportivo Diego Rebagliati develó el nombre de jugador que llegará a competir con Miguel Trauco.

PUEDES VER: Alianza Lima da batacazo y fichará a exfutbolista de LaLiga de España de casi un millón de euros

Alianza Lima viene trabajando arduamente en lo que será el próximo año. Se supo que la directiva está considerando nombres importantes y uno de los refuerzos que llegaría para el próximo año viene del fútbol peruano y, para ser más exactos, desde Sport Boys, según indicó Diego Rebagliati.

Rebagliati asegura que Alianza fichará a jugador de Sport Boys

Para reforzar la zona izquierda de Alianza Lima, Diego Rebagliati señaló que en el equipo Íntimo se tendría como refuerzo para la temporada 2026 al jugador Cristian Carbajal, que tiene al Sport Boys como equipo actual y que dejaría a los 'rosados' para reforzar a los blanquiazules.

"Van a traer a un lateral izquierdo para que le haga la competencia a Trauco que no es Lagos, peruano, lo van a ir a comprar. Carvajal, se lo van a ir a comprar al Boys", indicó Diego Rebagliati en el programa 'Los Reba'.

(Video: Los Reba)

¿Cuánto cuesta el pase de Cristian Carbajal?

Cristian Carbajal juega de lateral izquierdo y el valor de su pase actual es de 350 mil euros, según el portal de Transfermarket. Además, el mismo portal también destaca que el fichaje de Carbajal por Alianza Lima tiene una probabilidad de 75% de concretarse, a pesar de mantener contrato hasta el 2026.