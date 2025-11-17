Alianza Lima vs Universitario: fechas confirmadas para las finales de la Liga Femenina 2025

Tras la victoria de Universitario en Matute ante Alianza, ahora se deberá decidir al campeón de la Liga Femenina 2025 con dos partidos extra. De esta manera, Alianza Lima y Universitario de Deportes se volverán a ver las caras para conocer al nuevo campeón del fútbol peruano.

Tras haber realizado sus respectivas campañas exitosas siendo campeonas del Torneo Apertura y el Clausura, el hincha volverá a disfrutar de dos nuevos cotejos entre Alianza Lima y Universitario. Esto se da luego de que las blanquiazules perdieran la oportunidad de oro de coronarse como bicampeonas luego de perder en la tanda de penales.

Fechas de los partidos entre Alianza y Universitario

Las bases de la Federación Peruana de Fútbol confirmaron que las finales entre Alianza y Universitario se jugarán en el conocido formato de ida y vuelta. De esta manera, los enfrentamientos quedaron programados para el domingo 7 de diciembre y el domingo 14 de diciembre.

Con tanto tiempo de anticipación se permitirá que ambos equipos se preparen de la mejor manera para llegar con el planteamiento perfecto en busca de conseguir coronarse como las campeonas absolutas de la Liga Femenina 2025.

De momento, no se conocen los horarios ni los recintos donde se estarán jugando los dos partidos. Sin embargo, en el caso de Alianza Lima lo más probable es que se decida jugar nuevamente en el Estadio Alejandro Villanueva y en el caso de Universitario sea en el Monumental o Campo Mar.

Alianza y Universitario se volverán a enfrentar para definir al campeón.

Universitario clasificó a la Copa Libertadores 2026

La victoria en Matute ante Alianza Lima por la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina permitió que Universitario de Deportes clasifique a la próxima edición de la Copa Libertadores 2026.