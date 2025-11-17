Defensa de Cristal lanza inesperado mensaje de despedida que impacta a hinchas: "Mi hogar..."

Sporting Cristal no logró su cometido en el 2025 para lamento de los aficionados. La directiva celeste decidió fichar refuerzos de alto nivel para potenciar al plantel, pero finalmente no se consiguieron los resultados esperados. Ahora, una defensa a comunicado anticipadamente su adiós a la institución del Rímac para impacto de los hinchas.

Sí, se trata del primer equipo femenino, que quedó a una instancia de afrontar la gran final del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, la caída ante Universitario hizo que el equipo celeste le diga adiós a la temporada con semanas de anticipación. En este caso, la futbolista Danna Lambraño expresó su sentir tras culminar su etapa con la escuadra 'bajopontina'.

(VIDEO: Sporting Cristal Femenino | Presentación de Danna Lambraño)

A través de su cuenta oficial de Instagram, la colombiana de 22 años publicó un emotivo mensaje de despedida que conmovió a miles de seguidores. Es claro que logró dar todo de sí con camiseta de Sporting Cristal, pero que al final lo que se recuerda son los títulos que uno consigue en el club.

"Hoy me despido, agradecida con Dios por esta oportunidad tan linda que me permitió vivir, a este gran equipo que me abrió las puertas y se convirtió en mi hogar por esta temporada. Gracias a mis compañeras, cuerpo técnico e hinchada por el cariño y todo lo que aportaron en mi vida para seguir creciendo como deportista y persona", manifestó la futbolista Danna Lambraño.

Danna Lambraño se despide de Sporting Cristal.

Queda claro que habrá muchas novedades en Sporting Cristal Femenino tras caer escandalosamente ante Universitario en la llave de semifinales. Un 6-0 catapultó la ilusión del cuadro celeste, por lo que habrá muchos movimientos en el mercado de pases de cara a la temporada 2026.

Sporting Cristal Femenino: fichajes 2026

De momento, el conjunto celeste ha anunciado dos renovaciones de contrato de cara a la temporada 2026. En primera instancia, informó la continuidad de la capitana Fabiana Oribe. Seguido de ello, comunicó que su canterana Ana Iraha firmó nuevamente con las celestes por las próximas dos temporadas.