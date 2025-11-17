Conmebol luce a la 'U' y Cristal en postal de Copa Libertadores, pero descartó a Alianza: "Historia"

La Liga 1 tiene definido a sus cuatro clubes que afrontarán la Copa Libertadores 2025. Universitario es uno de los clubes que selló su pase a la fase de grupos con el título de campeón, mientras que Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal aún definirán desde qué instancia afrontarán este certamen Conmebol. En medio de ello, el ente sudamericano sorprendió con inédita postal en el que omite a los blanquiazules y cusqueños, ¿Qué pasó?

Conmebol destaca a Universitario y Sporting Cristal

Resulta, que de cara a lo que será la final de la Copa Libertadores 2025, a jugarse en el Estadio Monumental de Ate, la Conmebol publicó una postal de todas las finales que se han disputado a lo largo de la historia. Es por ello, que Universitario y Sporting Cristal se imponen en esta nómina al ser los únicos clubes peruanos en disputar el partido de definición.

Si bien no lograron hacerse con el magno trofeo del continente, sus nombres quedan en la historia de la Conmebol para entender que estuvieron muy cerca de conseguir la gloria a nivel internacional.

"Una por una, todas las finales de la historia de la CONMEBOL Libertadores", manifestó el ente de Sudamérica en sus redes sociales, en el que se aprecia los escudos de Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Recordemos, que los cremas cayeron en la final ante Independiente en 1972, mientras que los celestes no pudieron ante Cruzeiro en 1997.

Copa Libertadores luce escudos de Universitario y Sporting Cristal.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025?

Para esta edición 2025, la final de la Copa Libertadores se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú; específicamente en el Estadio Monumental de Ate, entre las escuadras de Palmeiras y Flamengo. Dicho encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 16:00 hora peruana (21:00 horas GMT).