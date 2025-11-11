¿Qué resultados necesita River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026?

Con el año casi llegando a su final, las principales ligas de fútbol empiezan a definir a los equipos que participarán en las competiciones internacionales, como la Sudamericana y la Libertadores. En Argentina, la situación de River Plate es preocupante y es que sus últimos resultados los aleja de los primeros lugares y, por ende, no lograrían el puntaje necesario. ¿Qué tiene que pasar para que los 'Millonarios' vuelvan a tener la ilusión de conseguir la clasificación?

La segunda mitad del año para River Plate ha sido catastrófica y actualmente se encuentra en puestos para la Copa Sudamericana tras la victoria de Argentinos Juniors, pero el gol agónico de Independiente ha hecho que todavía mantengan la esperanza. Para saber el futuro de los dirigidos por Marcelo Gallardo, se deben hacer algunos cálculos.

¿Qué tiene que pasar para que River clasifique a la Libertadores?

Además de conocer a los clasificados a los playoffs, en la liga argentina también se busca conocer cuáles serán los equipos que clasifiquen a la Copa Libertadores 2026. La participación de River Plate está en duda y para que esto suceda, se tienen que dar cualquiera de estos tres escenarios:

Ganar el partido ante Vélez y que Argentinos Juniors no le gane a Estudiantes en La Plata. Si empata, River deberá ganar por 2.

Ser Campeón del Clausura de Argentina.

Terminar en la cuarta posición en la Tabla Anual y que Boca, Rosario Central o Argentinos ganen el Clausura

La última fecha es el todo o nada de River Plate

En la última fecha del Torneo Clausura, River Plate se juega su futuro en la Copa Libertadores y lamentablemente no depende de sí mismo; sin embargo, un empate o derrota de River sería la sentencia del cuadro Millonario y jugarían la Copa Sudamericana el próximo año. El partido entre River Plate vs Vélez se juega el domingo 16 de noviembre desde las 4:00 p.m. hora peruana.

El mal momento de River Plate hace creer que ser campeones tiene una poca probabilidad de concretarse y en caso de no darse este escenario, Marcelo Gallardo y compañía tendrán que esperar a que un cupo sea liberado. Eso sí, esto se daría siempre y cuando el Clausura lo gane algunos de los equipos que ya aseguraron su clasificación a la Copa Libertadores; es decir, Rosario Central o Boca Juniors.