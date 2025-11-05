- Hoy:
¿Qué equipos de la Liga 1 han clasificado a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026?
Revisa qué clubes de la Liga 1 jugarán la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del 2026. Con Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.
La Liga 1 está llegando a su final con los últimos partidos del Torneo Clausura y todos los clubes están atentos a la tabla acumulada. Por ello, te contamos cuáles son los clubes que disputarán la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del 2026, con Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Cusco FC, y otros clubes que ocupan los ocho primeros puestos de la clasificación anual.
Como sabemos, los cuatro primeros lugares del Acumulado acceden al torneo más importante de la Conmebol. El único elenco nacional que tiene su plaza asegurada, como Perú 1, es la 'U', que irá a la Fase de Grupos por salir tricampeón del fútbol peruano. Luego, de la segunda a la cuarta casilla jugarán unos playoffs para definir a Perú 2, Perú 3 y Perú 4. Esos elencos ya están asegurados y son los blanquiazules, celestes y cusqueños, por lo que solo falta confirmar qué cupo obtiene cada uno.
Estos tres clubes jugarán los playoffs de la Liga 1 buscando ser Perú 2.
Es decir, Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC son los cuatro clubes peruanos que han clasificado a la Copa Libertadores y nada podrá cambiarlo. Sin embargo, para la Copa Sudamericana la situación ha cambiado un poco debido a que únicamente existe un cupo asegurado y le pertenece a Melgar de Arequipa, que aseguró el quinto puesto de la tabla acumulada. Los otros tres elencos que vayan al torneo internacional serán el sexto, séptimo y octavo lugar.
De momento, estas casillas le pertenecen a Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso y Cienciano. Tanto el 'Vendaval' como el 'Pedacito del Cielo' tienen pie y medio en el certamen Conmebol y con un triunfo más habrán asegurado su boleto; sin embargo, para el 'Papá' la situación cambia debido a que Los Chankas y Sport Huancayo lo acechan desde muy cerca y un error podría hacerle perder el cupo continental.
Tabla acumulada de la Liga 1
Así marcha el Acumulado de la Liga 1 2025:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|33
|44
|78
|2. Alianza Lima
|34
|20
|65
|3. Cusco FC
|33
|24
|64
|4. Sporting Cristal
|33
|21
|57
|5. Melgar
|35
|15
|56
|6. Alianza Atlético
|33
|11
|51
|7. Garcilaso
|34
|8
|51
|8. Cienciano
|33
|9
|47
|9. Los Chankas
|33
|-9
|47
|10. Sport Huancayo
|33
|0
|45
|11. ADT
|33
|-8
|45
|12. Atlético Grau
|33
|-3
|38
|13. Sport Boys
|33
|-9
|36
|14. Comerciantes Unidos
|33
|-18
|33
|15 UTC
|33
|-23
|32
|16. Juan Pablo II
|33
|-17
|30
|17. Ayacucho FC
|33
|-22
|29
|18. Alianza Universidad
|33
|-29
|25
|19. Binacional
|-
|-
|-
Del primer al cuarto puesto están los clasificados a la Copa Libertadores, mientras que del quinto al octavo lugar son los clubes que irán a la Copa Sudamericana del 2026.
