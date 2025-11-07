Alianza Lima impacta al confirmar la baja de tres futbolistas para la recta final del Clausura

Alianza Lima busca cerrar la temporada de la mejor forma posible, con el objetivo de asegurar un cupo en la gran final de los playoffs de la Liga 1 y acceder directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, en medio de este panorama, el cuadro blanquiazul encendió las alarmas entre su hinchada tras confirmar que tres futbolistas del plantel sufrieron lesiones.

Alianza Lima confirmó la baja de tres futbolistas para la recta final del Torneo Clausura

En esta ocasión no hablamos del plantel masculino dirigido por Néstor Gorosito, sino del equipo femenino de Alianza Lima, que se alista para disputar la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 ante su clásico rival, Universitario de Deportes. Las ‘íntimas’ buscan llegar con todas sus figuras disponibles para esta definición.

Sin embargo, para tristeza de los hinchas, el club anunció mediante un parte médico que tres futbolistas del plantel han sufrido lesiones, por lo que su presencia en la final doble del segundo torneo del año está en duda. Se trata de Annaysa Silva, Birka Ruiz y Grecia Robles.

Alianza Lima informó las lesiones de tres futbolistas de su plantel feminino.

Annaysa Silva fue diagnosticada con un desgarro del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y será operada en los próximos días, convirtiéndose en la primera baja confirmada para las finales. Es una ausencia sensible para las blanquiazules, ya que es una de las piezas más importantes del equipo.

Por su parte, Grecia Robles y Birka Ruiz se encuentran en la etapa final de recuperación. Robles fue operada por una lesión ligamentaria en la rodilla, mientras que Ruiz se recupera de una intervención en el tendón de Aquiles.

Alianza Lima vs Universitario: fecha de las finales del Torneo Clausura de la Liga Femenina

Alianza Lima y Universitario, los clubes más representativos del fútbol femenino peruano, volverán a verse las caras en una serie de ida y vuelta por la final del Torneo Clausura 2025.

El primer duelo se disputará el 9 de noviembre a las 3:00 p.m. en el Estadio Campo Mar U, mientras que la vuelta se jugará el 15 de noviembre a la misma hora en el Estadio Alejandro Villanueva. Cabe destacar que, si las ‘íntimas’ se imponen en el marcador global, se coronarán campeonas nacionales, tras haber ganado también el Torneo Apertura.