Mr. Peet llena de elogios a jugador que Alianza Lima tiene asegurado para 2026: "Es impresionante"

Con la temporada en su etapa final, en Alianza Lima ya tienen casi asegurado a uno de los jugadores que es garantía de gol y que ha demostrado un gran rendimiento este año.

Jasmin Huaman
Mr. Peet destaca a jugador que tiene posibilidades de jugar en Alianza en el 2026.
Mr. Peet destaca a jugador que tiene posibilidades de jugar en Alianza en el 2026. | Foto: Composición Líbero /Madrugol
Pensando en lo que será el año 2026, la dirigencia de Alianza Lima tiene todo listo para reforzar su plantel con un jugador importante que tiene una carrera llena de goles importantes y que ha demostrado ser pieza fundamental en cada uno de los equipos a los que llega.

Alianza Lima comenzó con los fichajes para el 2026.

El Torneo Clausura 2025 ya tiene dueño, pero en el Acumulado se está buscando conocer a quién se asegurará con el puesto de 'Perú 2' para la clasificación directa a fase de grupos de la Copa Libertadores. En medio de este nuevo objetivo de los clubes nacionales, Alianza Lima trabaja a la par en reforzar su plantel para buscar el campeonato nacional en el 2026.

Mr. Peet elogia a fichaje de Alianza Lima

Luego de que Alianza Lima se lleve una importante victoria de Andahuaylas ante Los Chankas por 2-1, el comentarista deportivo, Mr. Peet, destacó la importancia de tener a Paolo Guerrero en cancha y haciendo goles para el equipo blanquiazul. A pesar de que se pone en duda su continuidad, el 'Depredador' sigue respondiendo con anotaciones importantes.

"Lo de Paolo es impresionante. La verdad que es un tipo que está desafiando la naturaleza. Ojo que ha hecho su gol número 16 en la temporada nada más y nada menos. 13 en el torneo local y 3 en Copa Libertadores, y se le fue un penal contra Talleres, sino imagínense de lo que estuviéramos hablando. Está desafiando la naturaleza a sus 41 años", dijo en su canal de YouTube en el programa 'Madrugol'.

(Video: Mr Peet Channel)

¿Paolo Guerrero renovará con Alianza Lima?

Durante las últimas semanas se ha puesto en discusión la continuidad de Paolo Guerrero en Alianza Lima y el delantero ha tomado este tema con mucha delicadeza asegurando que a final de temporada revelará su futuro profesional en el fútbol. Se especula que estaría renovando con el club de sus amores un año más para cumplir su sueño de salir campeón.

