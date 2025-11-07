Alianza Lima quiere dar el batacazo fichando a campeón del fútbol ecuatoriano: "Contacto..."

Alianza Lima busca cerrar el 2025 asegurando un cupo a la próxima Copa Libertadores. Los blanquiazules están obligados a salir campeones de la Liga 1 la próxima temporada, por ello, tendrán que reforzar su plantel para conseguir el ansiado objetivo. En ese sentido, se conoció que la directiva contactó a un destacado delantero que campeonó en Ecuador.

Durante el programa ‘Nada Que No Sepa’, el periodista Renato Luna analizó el mercado de fichajes de Alianza Lima y sorprendió al revelar que la directiva ya trabaja en la incorporación de su próximo delantero extranjero. En ese contexto, aseguró que el club ha iniciado conversaciones con el ecuatoriano Djorkaeff Reasco.

Según el comunicador, el atacante de 26 años ha despertado el interés de la dirección deportiva blanquiazul por su buen presente, sus condiciones futbolísticas y su accesible situación económica. Además, destacó un detalle que podría jugar a favor del club: Reasco fue compañero de Eryc Castillo en Barcelona SC.

"Me contaron que Alianza Lima ya tomó contacto con Djorkaeff Reasco, futbolista ecuatoriano de 26 años que juega en El Nacional. Ha sido compañero de Eryc Castillo en Barcelona. Es un futbolista atractivo y no tan caro. Alianza apunta a él", reveló Luna.

¿Quién es Djorkaeff Reasco y cómo juega?

Djorkaeff Reasco es un delantero centro diestro de 26 años que viene destacando en las filas de El Nacional en la Liga Pro Ecuador. El atacante brilla por su gran olfato goleador, el cual le ha permitido ser considerado como un indiscutible y consolidarse como el goleador del equipo. Además, fue internacional con la selección de Ecuador en 2015.

En esta temporada, Reasco ha logrado jugar 29 partidos con la escuadra de El Nacional, donde ha anotado 16 goles y brindado 5 asistencias. Números que lo han llevado a elevar su cotización en el mercado, pasando de 300 mil a inicios de año a estar valorado en 600 mil euros, según Transfermarkt.

Djorkaeff Reasco fue campeón en Ecuador

A lo largo de su carrera, Djorkaeff Reasco ha logrado alzar dos títulos en su carrera, ambos los consiguió en las filas de LDU de Quito en la temporada 2018. En dicha temporada tuvo una discreta actuación, jugando solo 5 partidos, aunque eso no impidió que sea parte del equipo que levantó los títulos de la Liga Pro Ecuador y la Copa de Ecuador.

