Ex Universitario y Alianza Lima confesó por qué Álex Valera sigue jugando en Perú

Uno de los principales futbolistas de la Liga 1 esta temporada ha sido Álex Valera, goleador de Universitario de Deportes. Pese a que cada temporada la rompe en la 'U' todavía no ha conseguido consolidarse en el extranjero y la única vez que salió tuvo que regresar rápidamente, ya que su rendimiento no fue el óptimo. En ese sentido, un referente crema con pasado en Alianza Lima contó por qué el artillero sigue jugando en el Perú.

Nos referimos a Johan Fano, delantero que es muy querido por los hinchas, sobre todo por el recordado gol que le dio el empate a la selección peruana 1-1 ante Argentina en las Eliminatorias para el Mundial 2010. Ahora, el exjugador fue entrevistado por el programa Mano a Mano y reveló cuál es su percepción sobre el 'Rifle'.

"Valera tiene muchas cosas interesantes. Algunos le critican la falta de gol, pero es parte de su crecimiento. Él tiene cosas con las que ayuda al equipo: es el primer defensa, aguanta bien y no da un balón por perdido. Va a encontrar un momento de regularidad y estabilidad que le permitirá jugar bien y anotar. Sí debe pulir algo: tener más tranquilidad al momento de definir. Por momentos se ha desesperado", precisó el ex Universitario de Deportes, que también jugó en Alianza Lima.

"No tuvo un proceso de formación. Imagínate si lo hubiese tenido. Lo más probable es que no estaría jugando en Perú. Todos los días está aprendiendo cosas, como no jugar tanto de espaldas ni de marcar tantas diagonales de dentro hacia fuera. Ahí se pierde. En el proceso lo debe mejorar", agregó Johan Fano.

¿Cómo le fue a Álex Valera en el extranjero?

En el lapso que estuvo jugando para Al-Fateh de Arabia Saudita, Álex Valera apenas jugó 6 partidos entre la Saudi Pro League y la King's Cup. Lamentablemente para el delantero de la selección peruana, en ese lapso no logró anotar ni un solo gol y terminó siendo repatriado por Universitario de Deportes.