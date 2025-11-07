Pedro Gallese desata su incomodidad tras rumores de su llegada a Universitario: "Le ha molestado"

En Universitario están enfocados en conseguir el tetracampeonato en la temporada 2026, por lo que los fichajes y renovaciones son su principal objetivo. Uno de los que venía siendo vinculado con el equipo crema era Pedro Gallese y los rumores incrementaron aún más luego de que se anunciara el fin de su contrato con Orlando City.

La jerarquía de Pedro Gallese en el arco es un valor indudable y tenerlo en Universitario habría sido un lujo absoluto para la institución; sin embargo, desde el entorno del jugador de 35 años se señaló que su futuro estaría lejos de Perú, ya que su prioridad es mantenerse en el extranjero.

Pedro Gallese responde a los rumores de Universitario

Durante el programa 'Nada que no sepa', el periodista Gustavo Peralta reveló cómo se tomaron en el entorno de Pedro Gallese sobre los rumores con Universitario, asegurando que sus planes son netamente seguir en el extranjero.

"Tiene ofertas afuera. A mí lo que me dicen del entorno de Gallese es que a partir de que él no ha descartado a la 'U', digan que él se está regalando a la 'U' y no se trata de eso. A él le preguntaron y ha sido respetuoso, pero él tiene ofertas afuera. Gallese no es un arquero que ahorita está mendigando club, no va por ahí. Pero sí me dijeron de su entorno que le ha molestado eso que se decía", señaló Peralta.

Pedro Gallese reafirma su posición de jugar en el extranjero.

Pedro Gallese jugó en el fútbol peruano y también en México; tras afianzarse en el arco de Orlando City como una de las figuras del equipo, el club y el arquero peruano pusieron fin a su relación y en el 2026, Gallese estará vistiendo otros colores. Se habla sobre una posible llegada a Inter Miami de Lionel Messi.