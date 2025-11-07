Exjugador de Vélez reveló su deseo de jugar con Universitario todo el 2026: "Gran cariño"

Universitario de Deportes está enfocado en poder terminar el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 de forma invicta, por lo que se alistan para vencer a Deportivo Garcilaso. Los cremas no se conforman con haber conseguido el 'tri' y ahora buscan seguir sumando títulos, por lo que buscan nuevos refuerzos. En medio de los rumores, un exjugador de Vélez Sarsfield expresó su deseo de jugar con la 'U'.

Exjugador de Vélez reveló su deseo de jugar con Universitario

Jairo Vélez ha sido uno de los jugadores más destacados de Universitario en esta temporada, luego de haberse convertido en una pieza fundamental en el ataque de los cremas. Por ello, los hinchas piden a gritos su continuidad para la siguiente temporada, con el fin que los ayude a conseguir el tetracampeonato.

En ese contexto, durante una entrevista con 'Colectivo World', el futbolista ecuatoriano fue consultado por su futuro deportivo. Al respecto, el popular 'Chato' Vélez fue enfático al expresar su deseo de seguir formando parte del plante de la 'U', aunque también indicó que su permanencia depende de que se llegue a un acuerdo con la César Vallejo, club dueño de su pase.

Video: Colectivo World

"Yo me quiero quedar acá, eso no hay duda. Yo le tengo un gran cariño y aprecio a César Vallejo, pero esto es parte de mi carrera como profesional. De seguir creciendo, logrando éxitos y Universitario, hoy es lo que más me conviene, hablando personalmente. Pero bueno, es un tema que ya no depende de mí", expresó el habilidoso atacante.

De igual forma, Jairo Vélez señaló que le guarda un aprecio a la César Vallejo, pero su deseo es seguir jugando con la camiseta de Universitario, ya que es un club que le permitirá crecer profesionalmente y seguir sumando títulos.

Jairo Vélez y su paso por Vélez Sarsfield

Jairo Vélez ha desarrollado una destacada carrera profesional, llevando su talento a clubes de Ecuador, México, Perú y Argentina. Precisamente en este último país vistió la camiseta de Vélez Sarsfield, equipo al que llegó en 2013 con apenas 18 años para formar parte de sus divisiones menores. Sin embargo, su paso no fue el esperado, ya que no logró consolidarse y fue cedido a distintos clubes hasta concretar su salida definitiva en 2018.

Jairo Vélez jugó en las filas de Vélez Sarsfield de Argentina: Foto: El Capital.

¿Cuál es el valor de Jairo Vélez?

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Jairo Vélez posee una valoración de 600 mil euros en el mercado de fichajes. Una cifra que no dista mucho de su máximo histórico de 700 mil euros.

Trayectoria de Jairo Vélez