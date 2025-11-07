Se confirmó que ex Cienciano jugará en Universitario para la temporada 2026: "Llegó..."

Universitario de Deportes apunta a terminar la temporada 2025 de la mejor manera tras ganar el tricampeonato nacional; para luego enfocarse directamente en sus refuerzos con miras a la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Por su parte, ahora se reveló que un exjugador de Cienciano del Cusco será parte del plantel estudiantil para buscar el 'Tetra'.

Ex Cienciano jugará en Universitario para la temporada 2026

Miguel Vargas es una de las piezas de recambio más importantes para el técnico Jorge Fossati en el arco merengue. Si bien no es titular indiscutible en la 'U', cuando le ha tocado reemplazar al uruguayo Sebastián Britos dejó grandes sensaciones en la hinchada.

Miguel Vargas llegó a Universitario procedente de Deportivo Garcilaso

Bajo ese contexto, hace poco el periodista Enrique Vega informó en sus redes sociales que el guardameta de 29 años seguirá siendo parte del plantel crema en el 2026, según se encuentra estipulado en su contrato.

"Miguel Vargas continuará en Universitario de Deportes. El arquero, que llegó al cuadro crema para el 2025 con opción a un año más, seguirá vistiendo los colores de la institución en la temporada 2026", indicó en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Números de Miguel Vargas con Universitario este 2025

El popular 'Manotas' como también es conocido, registra 3 duelos con la 'U' este año, donde mayormente se ha desempeñado como suplente. A su vez, recibió 2 goles, mantuvo su portería en cero hasta en 2 ocasiones y suma un aproximado de 181 minutos.

Miguel Vargas y su paso por Cienciano del Cusco

Miguel Vargas jugó en Cienciano del 2022 al 2023

El golero chileno nacionalizado peruano tuvo uno de sus mejores momentos en su carrera profesional con Cienciano del Cusco en las temporadas 2022 y 2023, los cuales incluso le permitieron estar en órbita de la 'Blanquirroja'. Según sus estadísticas, el futbolista llegó a disputar un total de 62 partidos con el 'Papá en el plano local e internacional.