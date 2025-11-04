0

Tabla acumulada Liga 1 Perú y posiciones del Torneo Clausura previo al Chankas vs Alianza

Alianza Lima enfrenta a Chankas en Andahuaylas el partido pendiente que tiene por el Clausura. Mira cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado 2025.

Sandra Morales
Acumulado 2025 y Tabla de posiciones de la Liga 1
Acumulado 2025 y Tabla de posiciones de la Liga 1 | FOTO: LIBERO
Este miércoles 5 de noviembre se disputará el partido pendiente entre Alianza Lima vs Chankas en Andahuaylas válido a la jornada 9 del Torneo Clausura. Tras este encuentro, la tabla de posiciones de la Liga 1 y el Acumulado 2025 sufrirá modificaciones. Recordemos que la clasificación definirá el orden de los clasificados de los equipos peruanos a torneos internacionales y también los que perderán la categoría.

Tabla Liga 1 Acumulado 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario334478
2. Cusco FC332464
3. Alianza Lima331962
4. Sporting Cristal332157
5. Melgar351556
6. Alianza Atlético331151
7. Garcilaso34851
8. Cienciano33947
9. Los Chankas32-847
10. Sport Huancayo33045
11. ADT33-845
12. Atlético Grau33-338
13. Sport Boys33-936
14. Comerciantes Unidos33-1833
15 UTC33-2332
16. Juan Pablo II33-1730
17. Ayacucho FC33-2229
18. Alianza Universidad33-2925
19. Binacional---

Posiciones de Liga 1 Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario151839
2. Cusco FC151030
3. Sporting Cristal151425
4. Alianza Lima15725
5. Melgar17725
6. Cienciano15424
7. Garcilaso16-124
8. Los Chaankas14-724
9. Comerciantes Unidos15-422
10. ADT 15-221
11. Alianza Atlético15117
12. Alianza Atlético15-216
13. Sport Boys15-716
14. Sport Huancayo15-215
15. Ayacucho FC15914
16. Alianza Universidad15-1214
17. UTC15-613
18. Juan Pablo II15- 911
19. Binacional---

Partidos Liga 1: programación y resultados

Miércoles 5

  • 3:15 p. m. Chankas vs Alianza Lima (Fecha 9)

Viernes 7

  • 1:00 p. m. Cusco vs Sport Boys
  • 3:15 p. m. Sporting Cristal vs Cienciano
  • 9:00 p. m. Universitario vs Deportivo Garcilaso

Sábado 8

  • 1:00 p. m. Ayacucho vs Comerciantes Unidos
  • 3:15 p. m. Juan Pablo II vs Atlético Grau

Domingo 9

  • 1:00 p. m. UTC vs Sport Huancayo
  • 3:15 p. m. Alianza Atlético vs Alianza Universidad

Lunes 10

  • 3:00 p. m. ADT vs Chankas

En la fecha 18 descansa Alianza Lima y Melgar.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

