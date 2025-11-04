Tabla acumulada Liga 1 Perú y posiciones del Torneo Clausura previo al Chankas vs Alianza

Este miércoles 5 de noviembre se disputará el partido pendiente entre Alianza Lima vs Chankas en Andahuaylas válido a la jornada 9 del Torneo Clausura. Tras este encuentro, la tabla de posiciones de la Liga 1 y el Acumulado 2025 sufrirá modificaciones. Recordemos que la clasificación definirá el orden de los clasificados de los equipos peruanos a torneos internacionales y también los que perderán la categoría.

Tabla Liga 1 Acumulado 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 33 44 78 2. Cusco FC 33 24 64 3. Alianza Lima 33 19 62 4. Sporting Cristal 33 21 57 5. Melgar 35 15 56 6. Alianza Atlético 33 11 51 7. Garcilaso 34 8 51 8. Cienciano 33 9 47 9. Los Chankas 32 -8 47 10. Sport Huancayo 33 0 45 11. ADT 33 -8 45 12. Atlético Grau 33 -3 38 13. Sport Boys 33 -9 36 14. Comerciantes Unidos 33 -18 33 15 UTC 33 -23 32 16. Juan Pablo II 33 -17 30 17. Ayacucho FC 33 -22 29 18. Alianza Universidad 33 -29 25 19. Binacional - - -

Posiciones de Liga 1 Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 15 18 39 2. Cusco FC 15 10 30 3. Sporting Cristal 15 14 25 4. Alianza Lima 15 7 25 5. Melgar 17 7 25 6. Cienciano 15 4 24 7. Garcilaso 16 -1 24 8. Los Chaankas 14 -7 24 9. Comerciantes Unidos 15 -4 22 10. ADT 15 -2 21 11. Alianza Atlético 15 1 17 12. Alianza Atlético 15 -2 16 13. Sport Boys 15 -7 16 14. Sport Huancayo 15 -2 15 15. Ayacucho FC 15 9 14 16. Alianza Universidad 15 -12 14 17. UTC 15 -6 13 18. Juan Pablo II 15 - 9 11 19. Binacional - - -

Partidos Liga 1: programación y resultados

Miércoles 5

3:15 p. m. Chankas vs Alianza Lima (Fecha 9)

Viernes 7

1:00 p. m. Cusco vs Sport Boys

3:15 p. m. Sporting Cristal vs Cienciano

9:00 p. m. Universitario vs Deportivo Garcilaso

Sábado 8

1:00 p. m. Ayacucho vs Comerciantes Unidos

3:15 p. m. Juan Pablo II vs Atlético Grau

Domingo 9

1:00 p. m. UTC vs Sport Huancayo

3:15 p. m. Alianza Atlético vs Alianza Universidad

Lunes 10

3:00 p. m. ADT vs Chankas

En la fecha 18 descansa Alianza Lima y Melgar.