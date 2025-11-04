- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chankas vs Alianza Lima
- Brujas vs Barcelona
- Man City vs Dortmund
- Al Nassr vs Goa
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Tabla acumulada Liga 1 Perú y posiciones del Torneo Clausura previo al Chankas vs Alianza
Alianza Lima enfrenta a Chankas en Andahuaylas el partido pendiente que tiene por el Clausura. Mira cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado 2025.
Este miércoles 5 de noviembre se disputará el partido pendiente entre Alianza Lima vs Chankas en Andahuaylas válido a la jornada 9 del Torneo Clausura. Tras este encuentro, la tabla de posiciones de la Liga 1 y el Acumulado 2025 sufrirá modificaciones. Recordemos que la clasificación definirá el orden de los clasificados de los equipos peruanos a torneos internacionales y también los que perderán la categoría.
Tabla Liga 1 Acumulado 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|33
|44
|78
|2. Cusco FC
|33
|24
|64
|3. Alianza Lima
|33
|19
|62
|4. Sporting Cristal
|33
|21
|57
|5. Melgar
|35
|15
|56
|6. Alianza Atlético
|33
|11
|51
|7. Garcilaso
|34
|8
|51
|8. Cienciano
|33
|9
|47
|9. Los Chankas
|32
|-8
|47
|10. Sport Huancayo
|33
|0
|45
|11. ADT
|33
|-8
|45
|12. Atlético Grau
|33
|-3
|38
|13. Sport Boys
|33
|-9
|36
|14. Comerciantes Unidos
|33
|-18
|33
|15 UTC
|33
|-23
|32
|16. Juan Pablo II
|33
|-17
|30
|17. Ayacucho FC
|33
|-22
|29
|18. Alianza Universidad
|33
|-29
|25
|19. Binacional
|-
|-
|-
Posiciones de Liga 1 Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|15
|18
|39
|2. Cusco FC
|15
|10
|30
|3. Sporting Cristal
|15
|14
|25
|4. Alianza Lima
|15
|7
|25
|5. Melgar
|17
|7
|25
|6. Cienciano
|15
|4
|24
|7. Garcilaso
|16
|-1
|24
|8. Los Chaankas
|14
|-7
|24
|9. Comerciantes Unidos
|15
|-4
|22
|10. ADT
|15
|-2
|21
|11. Alianza Atlético
|15
|1
|17
|12. Alianza Atlético
|15
|-2
|16
|13. Sport Boys
|15
|-7
|16
|14. Sport Huancayo
|15
|-2
|15
|15. Ayacucho FC
|15
|9
|14
|16. Alianza Universidad
|15
|-12
|14
|17. UTC
|15
|-6
|13
|18. Juan Pablo II
|15
|- 9
|11
|19. Binacional
|-
|-
|-
Partidos Liga 1: programación y resultados
Miércoles 5
- 3:15 p. m. Chankas vs Alianza Lima (Fecha 9)
Viernes 7
- 1:00 p. m. Cusco vs Sport Boys
- 3:15 p. m. Sporting Cristal vs Cienciano
- 9:00 p. m. Universitario vs Deportivo Garcilaso
Sábado 8
- 1:00 p. m. Ayacucho vs Comerciantes Unidos
- 3:15 p. m. Juan Pablo II vs Atlético Grau
Domingo 9
- 1:00 p. m. UTC vs Sport Huancayo
- 3:15 p. m. Alianza Atlético vs Alianza Universidad
Lunes 10
- 3:00 p. m. ADT vs Chankas
En la fecha 18 descansa Alianza Lima y Melgar.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50