Alan Cantero respondió ante el interés de Universitario por ficharlo: "Pensamos en..."

La temporada va terminando y los clubes del fútbol peruano comienzan a analizar el mercado de fichajes de cara al 2026. En ese sentido, Universitario de Deportes despertó interés por Alan Cantero, atacante argentino que actualmente juega en Alianza Lima y cuyo contrato termina a fines del presente año. Por ello, el delantero no dudó en responder al enterarse que el 'compadre' está tras sus pasos.

Hace poco el periodista José Varela reveló, mediante su cuenta oficial en YouTube, que la 'U' preguntó por el hombre blanquiazul para tenerlo como refuerzo la siguiente campaña, ya que cuenta con experiencia internacional porque jugó tanto en Copa Libertadores como Copa Sudamericana este 2025, e incluso fue crucial en varios encuentros de los íntimos. Sin embargo, para el futbolista de 27 años no existe un futuro que no sea en Matute.

"No me interesa la 'U'. Nosotros pensamos en nosotros y lo que hagamos", precisó Alan Cantero, dejando claro que en su mente únicamente existe Alianza Lima y se encuentra luchando para quedar segundo en el Acumulado y tener más chances de clasificar como Perú 2 a la Fase de Grupos de la Libertadores. Los íntimos vienen de vencer 2-0 a Los Chankas y cerrarán su participación en el Torneo Clausura frente a UTC en Matute.

Alan Cantero aún no renueva vínculo con Alianza Lima.

Números de Alan Cantero en Alianza Lima

Esta temporada Alan Cantero estuvo en 29 partidos con los blanquiazules, aunque vale precisar que en la mayoría de casos fue suplente. En cada una de las competiciones que jugó, es decir Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Torneo Apertura y Torneo Clausura de la Liga 1, el argentino no llegó a disputar ni el 50% de minutos posibles. En ese lapso, logró anotar 5 goles y 4 asistencias con los de Matute.

¿Cuál es el valor de Alan Cantero?

Alan Cantero tiene un valor de 650 mil euros en el mercado de transferencias y ha presentado una leve baja en su cotización desde que llegó a Alianza Lima, sobre todo si lo comparamos con el millón de euros que alcanzó cuando se encontraba jugando para Barracas Central en el 2024.