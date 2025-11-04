Manco lanzó fuerte postura sobre futbolista que suena en Universitario: "No se formó en Alianza"

Universitario de Deportes tendrá el duro reto de reforzar su plantel de la mejor manera con la misión de ganar el tetracampeonato nacional en el 2026. Bajo ese escenario, hay un destacado futbolista de la selección peruana que durante los últimos días viene sonando en tienda crema tras haber quedado como agente libre.

Reimond Manco y su postura sobre ex Alianza Lima que suena en Universitario

Como es de conocimiento, el portero Pedro Gallese dejó Orlando City de la MLS tras 6 temporadas, por lo que, viene decidiendo lo mejor para su futuro para el próximo año. En esa línea, y tras ser vinculado al elenco de Ate, el exjotita Reimond Manco dejó una contundente postura teniendo en cuenta el pasado del 'Pulpo' en Alianza Lima.

Pedro Gallese es vinculado a Universitario para la temporada 2026/Composición: Líbero

"Es distinto porque una cosa es ser hincha y otra muy diferente es haberte formado en el club. Él no se formó en Alianza", expresó Manco en el programa de YouTube, 'Línea de 5'.

Pedro Gallese y su etapa en Alianza Lima

Hay que recordar que el guardameta nacional Pedro Gallese tuvo un paso por Alianza Lima en la temporada 2019. El 'Pulpo' llegó a disputar un total de 32 partidos oficiales entre la Liga 1 y Copa Libertadores.

Números de Pedro Gallese en Orlando City este 2025

En lo que corresponde al 2025, el golero de 35 años registra un total de 40 encuentros con los 'Leones' por la MLS, US Open Cup, y Leagues Cup, de los cuales, recibió 63 anotaciones, mantuvo su arco en cero hasta en 9 ocasiones y sumó 3,600 minutos.

Valor en el mercado de Pedro Gallese

Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas a nivel mundial, refiere que el experimentado arquero se cotiza en 500 mil euros en el mercado de pases.