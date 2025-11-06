0
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

¿Se va? Jesús Castillo lanzó enigmático mensaje en redes tras partido con Alianza: "Me oyeron..."

Luego del triunfo ante Los Chankas, el mediocampista de Alianza Lima compartió una llamativa publicación que sorprendió a los hinchas blanquiazules. ¿Qué dijo?

Solange Banchon
Jesús Castillo y su publicación tras el triunfo de Alianza Lima ante Los Chankas
Jesús Castillo y su publicación tras el triunfo de Alianza Lima ante Los Chankas | Instagram Jesús Castillo
Jesús Castillo es uno de los futbolistas que viene teniendo mayor protagonismo en Alianza Lima durante los últimos partidos del Torneo Clausura 2025. Precisamente, el volante destacó en la victoria de los íntimos sobre Los Chankas por el partido pendiente disputado en Andahuaylas, sin embargo, en el post encuentro, el jugador impactó al lanzar un sorpresivo mensaje.

Henry Quinteros y su firme comentario tras el triunfo de Alianza Lima ante Los Chankas

PUEDES VER: Quinteros lanzó rotunda opinión tras victoria de Alianza Lima ante Chankas: "Este triunfo no..."

Jesús Castillo dejó sorpresivo mensaje tras el triunfo de Alianza Lima

Mediante sus redes sociales, el mediocampista nacional decidió compartir una historia en su cuenta de Instagram, la cual contenía un pronunciamiento en tono reflexivo, considerando que ahora vive un mejor presente deportivo con los blanquiazules.

"Me vieron de rodillas y pensaron que estaba derrotado, pero se les heló la sangre cuando me oyeron decir amén y ponerme de pie", fue el escrito de Jesús Castillo.

Jesús Castillo

Publicación de Jesús Castillo en su cuenta de Instagram

Jesús Castillo destacó en la victoria de Alianza Lima en Andahuaylas

Tras sumar un nuevo partido como titular esta temporada, el futbolista de Alianza Lima, Jesús Castillo llegó a los 28 compromisos entre el plano local e internacional, de los cuales todavía no registra goles, pero sí 2 asistencias y un aproximado de 1599 minutos.

Jesús Castillo

Jesús Castillo viene siendo titular indiscutible para Néstor Gorosito en Alianza Lima

Al respecto, el pivote de 29 años fue uno de los jugadores más destacados en la reciente victoria del elenco de Néstor Gorosito, pues asistió al delantero Paolo Guerrero para el primer tanto de los íntimos en Andahuaylas. Además, su labor en el mediocampo fue clave para que los blanquiazules se queden con los tres puntos.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jesús Castillo en Alianza Lima?

Es importante recordar que, Jesús Castillo tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de la temporada 2026. Sin embargo, el volante viene despertando el interés de varios clubes de la Liga 1 tras su gran momento.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

