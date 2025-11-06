¿Se va? Jesús Castillo lanzó enigmático mensaje en redes tras partido con Alianza: "Me oyeron..."

Jesús Castillo es uno de los futbolistas que viene teniendo mayor protagonismo en Alianza Lima durante los últimos partidos del Torneo Clausura 2025. Precisamente, el volante destacó en la victoria de los íntimos sobre Los Chankas por el partido pendiente disputado en Andahuaylas, sin embargo, en el post encuentro, el jugador impactó al lanzar un sorpresivo mensaje.

Jesús Castillo dejó sorpresivo mensaje tras el triunfo de Alianza Lima

Mediante sus redes sociales, el mediocampista nacional decidió compartir una historia en su cuenta de Instagram, la cual contenía un pronunciamiento en tono reflexivo, considerando que ahora vive un mejor presente deportivo con los blanquiazules.

"Me vieron de rodillas y pensaron que estaba derrotado, pero se les heló la sangre cuando me oyeron decir amén y ponerme de pie", fue el escrito de Jesús Castillo.

Publicación de Jesús Castillo en su cuenta de Instagram

Jesús Castillo destacó en la victoria de Alianza Lima en Andahuaylas

Tras sumar un nuevo partido como titular esta temporada, el futbolista de Alianza Lima, Jesús Castillo llegó a los 28 compromisos entre el plano local e internacional, de los cuales todavía no registra goles, pero sí 2 asistencias y un aproximado de 1599 minutos.

Jesús Castillo viene siendo titular indiscutible para Néstor Gorosito en Alianza Lima

Al respecto, el pivote de 29 años fue uno de los jugadores más destacados en la reciente victoria del elenco de Néstor Gorosito, pues asistió al delantero Paolo Guerrero para el primer tanto de los íntimos en Andahuaylas. Además, su labor en el mediocampo fue clave para que los blanquiazules se queden con los tres puntos.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jesús Castillo en Alianza Lima?

Es importante recordar que, Jesús Castillo tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de la temporada 2026. Sin embargo, el volante viene despertando el interés de varios clubes de la Liga 1 tras su gran momento.