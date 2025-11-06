Quinteros lanzó rotunda opinión tras victoria de Alianza Lima ante Chankas: "Este triunfo no..."

Alianza Lima sigue enfocado en tratar de ser "Perú 2" en la Copa Libertadores 2026, objetivo que está cerca de cumplir luego del triunfo por 2-1 sobre Los Chankas en el Torneo Clausura 2025. En esa línea, el exfutbolista Henry Quinteros no dudó en dejar un categórico mensaje luego del último resultado que consiguieron los íntimos en Andahuaylas.

Henry Quinteros dejó fuerte mensaje tras triunfo de Alianza Lima

Cabe recordar que, el equipo dirigido por el técnico Néstor Gorosito venció a su rival con doblete del delantero Paolo Guerrero; por consiguiente, el popular 'Pato' Quinteros dejó en claro que esta victoria es más que merecida, considerando que el elenco aliancista ganó en una plaza difícil como la altura.

Alianza Lima venció a Los Chankas con doblete de Paolo Guerrero

"Este triunfo no es cualquier cosa. Ganarle a Chankas en Andahuaylas es complicado. Alianza está buscando asegurar el segundo lugar del Acumulado", señaló en el programa de YouTube 'Desmarcados'.

Alianza Lima cortó con el invicto de Los Chankas en el Torneo Clausura 2025

El cuadro liderado por el técnico Walter Paolella no registraba ninguna derrota de local en Andahuaylas durante el Torneo Clausura 2025, sin embargo, con el reciente triunfo de Alianza Lima le cortaron el invicto el elenco de altura.

Paolo Guerrero es el goleador de Alianza Lima en la temporada 2025

El 'Depredador' llegó a los 16 goles con los íntimos esta temporada (3 en la Copa Libertadores y 13 en la Liga 1 2025), reafirmando así que vive un presente bastante sublime con el equipo de sus amores.

Paolo Guerrero cerca de renovar con Alianza Lima para 2026

Si bien todavía no es oficial, todo hace indicar que el delantero Paolo Guerrero extenderá su vínculo profesional con el club blanquiazul por toda la temporada 2026. De esta forma, el '34' seguirá aportando su cuota goleadora en el conjunto del 'Pipo' Gorosito.