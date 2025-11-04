Alianza Lima contrató a 6 futbolistas para la Liga 1 2026: "Acaban de firmar"

La temporada está a punto de acabar y Alianza Lima ya planea los refuerzos para el 2026. En ese sentido, el club blanquiazul comenzó con los fichajes y recientemente se confirmó que un total de 6 futbolistas firmaron contrato para ponerse bajo las órdenes de Néstor Gorosito. La próxima campaña los íntimos disputarán Liga 1 y Copa Libertadores.

Mediante sus redes sociales, el periodista Gerson Cuba informó sobre cómo se viene moviendo el mercado de pases en tienda blanquiazul, sobre todo ahora que las exigencias han subido y el elenco victoriano ya no tiene margen de error. Esta campaña quedó en cuartos de final de la Copa Sudamericana y tuvo que ver a Universitario de Deportes salió tricampeón nacional.

"6 potrillos de Alianza Lima acaban de firmar su primer contrato profesional con el equipo blanquiazul", notificó el mencionado comunicador en la plataforma social 'X'. De esta manera, se confirma que Néstor Gorosito tendrá nuevos canteranos a su mando y seguramente servirán para darle descanso a algunos jugadores cuando alternen entre la Liga 1 y Copa Libertadores.

Algunos futbolistas de la Sub-18 son probablemente quienes firmaron contrato.

Si bien no se sabe quienes han sido los promovidos, seguramente sean varios futbolistas que esta temporada han luchado en el Torneo Juvenil Sub-18. Recordemos que este año ascendieron a Piero Cari y fue una de las mayores revelaciones de Alianza Lima, ya que brilló tanto a nivel nacional como internacional.

Alianza Lima analiza el mercado de fichajes

Si bien todavía no ha fichado a algún futbolista extranjero, en Matute siguen analizando quiénes pueden llegar para el 2026 y de momento se rumoran varios nombres como Janner Corozo del Barcelona SC, Maximiliano Romero de O'Higgins, y Andrés Vombergar de San Lorenzo. En cuanto a peruanos vienen sonando Carlos Cáceda, Luis Advíncula y D'Alessandro Montenegro.