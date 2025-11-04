¿A qué hora juega Alianza Lima vs Chankas, canal de transmisión y dónde ver partido de Liga 1?

Alianza Lima vs Los Chankas se enfrentarán este miércoles 5 de noviembre, a las 3.15 p. m. en el horario peruano, en el Estadio Los Chankas, en Andahuaylas. El partido que corresponde a la novena jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 y la transmisión estará a cargo de L1 MAX.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Alianza Lima vs. Los Chankas, válido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 5.15 p. m.

México: 2.15 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 5.15 p. m. / (Los Ángeles): 1.15 p. m.

España: 10.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Alianza Lima vs. Los Chankas EN VIVO?

La transmisión oficial del Alianza Lima vs. Los Chankas EN VIVO por internet estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal disponible en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Alianza Lima vs. Los Chankas?

Te dejamos los canales donde podrás seguir la transmisión de Liga 1 MAX EN VIVO, según tu operador de TV, y ver el partido de Alianza Lima vs. Los Chankas:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD.

Alianza Lima vs Los Chankas por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima visita a Los Chankas en un duelo clave por la Liga 1 de Perú, donde ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con la misma urgencia de sumar. El conjunto blanquiazul, ubicado en el tercer puesto con 62 puntos, necesita una victoria en Andahuaylas para desplazar a Cusco FC del segundo lugar del acumulado y mantener sus aspiraciones de clasificar directamente a la Copa Libertadores.

El cuadro dirigido por Néstor Gorosito viene de empatar 2-2 ante Melgar en Matute, en un partido que se envolvió por la polémica. Sin embargo, Alianza confía en su jerarquía y en la experiencia de sus figuras como Paolo Guerrero para sacar adelante un compromiso que podría ser decisivo antes del inicio de los playoffs.

Por su parte, Los Chankas CYC, novenos con 47 unidades, atraviesan un momento positivo luego de imponerse 1-0 a Ayacucho FC. Ese resultado los mantiene cerca de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, un objetivo histórico para el club andahuaylino, que sueña con disputar su primer torneo internacional.