Barcelona vs Brujas EN VIVO por Champions League: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver
Desde el Jan Breydel Stadion, Barcelona visita a Club Brujas por la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2025 vía ESPN y Disney Plus.
Momento de ver un partidazo en Bélgica entre Barcelona vs Brujas por la cuarta jornada de la Champions League. Dicho cotejo se llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT) en el Jan Breydel Stadion. Este compromiso se verá por la señal EN VIVO de ESPN y Disney Plus.
Barcelona tiene la gran oportunidad de escalar en la tabla de posiciones si logra superar a Brujas en ciudad belga. Los dirigidos por Hansi Flick tienen ciertas bajas para este choque, pero ya recuperó al 100% a su estrella como Lamine Yamal. El juvenil español atraviesa un gran momento futbolístico y espera aportar con goles en este choque de Champions.
Por otra parte, uno de los jugadores que tiene un fuerte envión anímico es Ferrán Torres, quien se reencontró con el gol con camiseta de Barcelona y espera ser clave ante las lesiones de Raphinha y Robert Lewandowski. El atacante de España se perfila como titular y tiene un buen ratio para convertir ante Brujas.
En el caso de Brujas, inició con pie derecho la UEFA Champions League tras golear 4-1 a AS Mónaco, pero luego no ha podido ganar en sus dos partidos consecutivos que ha tenido en condición de visita: 2-1 contra Atalanta y 4-0 frente a Bayern Múnich. Los belgas esperan respetar su casa ante un Barcelona que no se amilanará en este cotejo internacional.
Anuncian partido de Brujas vs Barcelona por Champions League.
¿Cuándo juega Barcelona vs Brujas?
El partido de Champions League entre Barcelona vs Brujas se juega este miércoles 5 de noviembre en el Jan Breydel Stadion de Bélgica. Ambos elencos tienen la obligación de sumar tres puntos, por lo que será un compromiso de alta intensidad a lo largo de los 90 minutos.
¿A qué hora juega Barcelona vs Brujas?
Este choque entre Barcelona vs Brujas por Champions League inicia a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 14:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 16:00 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile: 17:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Brujas?
Este choque de Champions League entre Barcelona vs Brujas se verá por la señal en vivo de de ESPN para toda Latinoamérica. Del mismo modo, puedes seguirlo ONLINE GRATIS mediante el servicio vía streaming de Disney Plus y DGO, así como en el minuto a minuto de Libero.pe.
Barcelona vs Brujas: pronóstico, cuotas y apuestas
Sobre el papel, Barcelona se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Brujas en esta jornada de Champions League. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|BRUJAS
|EMPATE
|BARCELONA
|Betsson
|5.95
|5.45
|1.46
|Betano
|6.00
|5.30
|1.50
|Bet365
|5.75
|5.00
|1.45
|1XBet
|6.16
|5.25
|1.51
|Doradobet
|5.75
|5.00
|1.48
Barcelona vs Brujas: posibles alineaciones
Barcelona: Szczesny, Koundé, Cubarsí, García, Balde, López, De Jong, Casadó, Rashford, Lamine Yamal y Torres.
Brujas: Jackers, Seys, Mechele, Ordóñez, Sabbe, Onyedika, Stankovic, Tzolis, Vanaken, Forbs y Tresoldi.
Historial Barcelona vs Brujas: estadísticas
Estos son los cuatro partidos que registran en el historial las escuadras de Barcelona vs Brujas:
- Brujas 0-1 Barcelona (Champions League 2002)
- Barcelona 3-2 Brujas (Champions League 2002)
- Barcelona 1-1 Brujas (Europa League 2000)
- Brujas 0-2 Barcelona (Europa League 2000)
