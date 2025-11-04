0

¿A qué hora juega Barcelona vs. Brujas y dónde ver partido de la Champions League?

Revisa a qué hora y dónde ver el partido Barcelona vs. Brujas por la Fase de Liga de la Champions League, este miércoles 5 de noviembre.

Francisco Esteves
Barcelona vs. Brujas por la Champions League.
Barcelona vs. Brujas por la Champions League. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Desde el Estadio Jan Breydel, se enfrentan Barcelona vs. Brujas por la fecha número 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, este miércoles 5 de noviembre. Por ello, te brindamos el horario oficial y canal confirmado del partido internacional del torneo de clubes más importante de Europa.

Mladen Zizovic se desplomó en pleno partido.

PUEDES VER: Tragedia en Serbia: DT se descompensó, murió minutos después y el partido no se detuvo

¿A qué hora juega Barcelona vs. Brujas?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 14.00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16.00 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 17.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Brujas?

La transmisión del partido entre Barcelona vs. Brujas por la fecha 4 de la Champions League 2025/2026 será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver totalmente online el encuentro si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming Disney Plus. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante.

Barcelona vs. Brujas: posibles alineaciones

Barcelona: Szczesny, Koundé, Cubarsí, García, Balde, López, De Jong, Casadó, Rashford, Lamine Yamal y Torres.

Brujas: Jackers, Seys, Mechele, Ordóñez, Sabbe, Onyedika, Stankovic, Tzolis, Vanaken, Forbs y Tresoldi.

Champions League

Lamine Yamal buscará un nuevo triunfo en su carrera.

¿Cómo llegan Barcelona y Brujas?

El Barcelona se ubica en la décimo segunda casilla con 6 unidades y de momento está clasificando a los los playoffs o deciseisavos de final. Los azulgranas vencieron 2-1 a Newcastle y 6-1 al Olympiakos, pero perdieron 2-1 con el PSG en condición de local. Por su parte, Brujas se ubica en la casilla número 24 y está al límite de caer en zona de eliminación total. El cuadro belga tiene apenas 3 puntos gracias a su victoria 4-1 sobre Mónaco, ya que luego cayó 2-1 con el Atalanta y 4-0 ante Bayern Múnich.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Lanús vs Atlético Mineiro por Final de Copa Sudamericana: fecha, día, hora y canal confirmado

  2. Tragedia en Serbia: DT se descompensó, murió minutos después y el partido no se detuvo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano