¿A qué hora juega Barcelona vs. Brujas y dónde ver partido de la Champions League?
Revisa a qué hora y dónde ver el partido Barcelona vs. Brujas por la Fase de Liga de la Champions League, este miércoles 5 de noviembre.
Desde el Estadio Jan Breydel, se enfrentan Barcelona vs. Brujas por la fecha número 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, este miércoles 5 de noviembre. Por ello, te brindamos el horario oficial y canal confirmado del partido internacional del torneo de clubes más importante de Europa.
¿A qué hora juega Barcelona vs. Brujas?
Te brindamos el horario según tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 14.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 16.00 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 17.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Brujas?
La transmisión del partido entre Barcelona vs. Brujas por la fecha 4 de la Champions League 2025/2026 será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver totalmente online el encuentro si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming Disney Plus. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante.
Barcelona vs. Brujas: posibles alineaciones
Barcelona: Szczesny, Koundé, Cubarsí, García, Balde, López, De Jong, Casadó, Rashford, Lamine Yamal y Torres.
Brujas: Jackers, Seys, Mechele, Ordóñez, Sabbe, Onyedika, Stankovic, Tzolis, Vanaken, Forbs y Tresoldi.
Lamine Yamal buscará un nuevo triunfo en su carrera.
¿Cómo llegan Barcelona y Brujas?
El Barcelona se ubica en la décimo segunda casilla con 6 unidades y de momento está clasificando a los los playoffs o deciseisavos de final. Los azulgranas vencieron 2-1 a Newcastle y 6-1 al Olympiakos, pero perdieron 2-1 con el PSG en condición de local. Por su parte, Brujas se ubica en la casilla número 24 y está al límite de caer en zona de eliminación total. El cuadro belga tiene apenas 3 puntos gracias a su victoria 4-1 sobre Mónaco, ya que luego cayó 2-1 con el Atalanta y 4-0 ante Bayern Múnich.
