Manchester City vs. Dortmund EN VIVO: alineaciones, hora y canal dónde ver la Champions League

Las emociones de la Champions League 2025-26 siguen este miércoles 5 de noviembre, cuando Manchester City vs. Dortmund se enfrenten en un esperado partido por la fecha 4 de la competición desde el Etihad Stadium, a partir de las 20:00 horas de Inglaterra (15:00 de Perú), con transmisión EN VIVO vía ESPN 2 y HBO Max. Entérate de lo más resaltante del cotejo.

Manchester City (9° con 7 puntos) ha comenzado muy bien la presente edición de la Champions pues no ha perdido ninguno de sus tres partidos (ganó a Napoli y Villarreal), pero si dejó puntos en el camino frente a Mónaco de visita (empate 2-2), razón por la cual no está entre los primeros lugares en la tabla.

Los 'Citizens', dirigidos por Pep Guardiola, buscarán su primer triunfo fuera de casa en la presente edición de la competición en un plaza muy difícil, pero podrán contar con casi todas sus principales figuras para quedarse con los tres puntos en tierras alemanas. La únicas bajas confirmadas del equipo son Mateo Kovacic por una lesión en el tobillo; y Bernando Silva, quien se perderá el duelo por suspensión.

Borussia Dortmund (8° con 7 puntos) tiene el mismo caso de su rival de turno ya que es uno de los pocos invictos en tres fechas (venció a Athletic Club y Copenhague), pero en su debut igualó 4-4 con Juventus en Italia, por lo que también está algo alejado de los primeros lugares de la clasificación.

El conunto 'Negriamarillo' ha anotado cuatro goles en todos sus partidos, lo que demuestra su gran poderío ofensivo con figuras como Serhou Guirassy y Karim Adeyemi, cosa que buscará replicar en su segundo duelo como visitante y seguir con pleno de victorias en esa condición en la presente edición del torneo. La única baja será la de Julien Duranville por una lesión en el hombro.

¿A qué hora juega Manchester City vs. Dortmund?

El encuentro entre 'Citizens' y 'Negriamarillos' por una jornada más de la presente edición de la Liga de Campeones está programado para dar inicio a las 20:00 horas de Inglaterra (15:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa.

México: 14:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 15:00 horas

Bolivia, Venezuela: 16:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 16:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Alemania, España, Francia, Italia: 21:00 horas

¿Dónde ver Manchester City vs. Dortmund EN VIVO?

Si no quieres perderte ninguna incidencia del compromiso que tendrá como protagonistas a Manchester City vs. Dortmund, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile) y ESPN 2 (Perú, resto de Sudamérica y Centroamérica), así como vía streaming por Disney Plus y HBO Max (México).

Manchester City vs. Dortmund pronóstico: cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Manchester City es ampliamente favorito para quedarse con los tres puntos ante Borussia Dortmund en condición de local y así seguir escalando en la tabla de la Champions League. Revisa cuales son las cutas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Manchester City Empate Borussia Dortmund Betsson 1.48 4.90 6.00 Bet365 1.49 4.75 6.00 Betano 1.52 4.90 6.30 Te Apuesto 1.49 4.62 6.23 Apuesta Total 1.48 5.00 5.75 Meridianbet 1.46 4.97 5.97

Manchester City vs. Dortmund: posibles alineaciones

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, John Stones, Rúben Dias, Nico O’Reilly; Nicolás González, Rico Lewis, Tijjani Reijnders, Jeremy Doku, Phil Foden; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Dortmund: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Daniel Svensson; Karim Adeyemi, Maximilian Beier; Serhou Guirassy. DT: Nico Kovac.

Manchester City: últimos resultados

Manchester City 3-1 Bournemouth | fecha 10 Premier League 2025-26

Swansea 1-3 Manchester City | ronda 4 EFL Cup 2025-26

Aston Villa 1-0 Manchester City | fecha 9 Premier League 2025-26

Villarreal 0-2 Manchester City | fecha 3 Champions League 2025-26

Manchester City 2-0 Everton | fecha 8 Premier League 2025-26

Dortmund: últimos resultados

Ausburg 0-1 Dortmund | fecha 9 Bundesliga 2025-26

Frankfurt 1(2)-1(4) Dortmund | ronda 2 DFB Pokal 2025-26

Dortmund 1-0 Köln | fecha 8 Bundesliga 2025-26

Copenhague 2-4 Dortmund | fecha 3 Champions League 2025-26

Bayern Múnich 2-1 Dortmund | fecha 7 Bundesliga 2025-26

Manchester City vs. Dortmund: historial

Ambos equipos se han visto las caras en nueve oportunidades, seis de ellas por Champions, con un historial muy igualado pues Manchester City y Borussia Dortmund han ganado cada uno tres veces. Asimismo, se han registrado tres choques empatados. Repasa los últimos resultados entre sí.

Dortmund 0-0 Manchester City | Champions League 2022-23

Manchester City 2-1 Dortmund | Champions League 2022-23

Dortmund 1-2 Manchester City | Champions League 2020-21

Manchester City 2-1 Dortmund | Champions League 2020-21

Manchester City 0-1 Dortmund | International Champions Cup 2018

¿Dónde se juega Manchester City vs. Dortmund?

El escenario donde Manchester City recibirá a Borussia Dortmund en el marco de la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2025-26 será el Etihad Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad inglesa de Manchester y que cuenta con una capacidad total para 53 mil 400 espectadores.