¿A qué hora juega Manchester City vs. Dortmund y dónde ver partido por la Champions League?
Revisa la hora y canal para ver el partido entre Manchester City vs. Borussia Dortmund por la Champions League, este miércoles 5 de noviembre.
Desde el conocido e inmenso Etihad Stadium, Manchester City recibirá al Borussia Dortmund por la fecha número 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, en su edición 2025/26. En ese sentido, te brindamos el horario oficial y canal de transmisión para que disfrutes del partido del torneo de clubes más importante de Europa, que se llevará a cabo este miércoles 5 de noviembre.
Manchester City vs. Borussia Dortmund: horario del partido
Te brindamos el horario según tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 14.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 16.00 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 17.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Manchester City vs. Borussia Dortmund?
La transmisión del partido entre Manchester City vs. Borussia Dortmund por la Fase de Liga de la UEFA Champions League será mediante la señal de ESPN 2 para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante enfrentamiento vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming.
Manchester City busca seguir firme en la Champions League.
Manchester City vs. Dortmund: posibles alineaciones
Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Stones, Gvardiol, Ait Nouri; Marmoush, Nico, Reijnders; Bobb, Savinho y Haaland.
Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier y Guirassy.
¿Cómo llegan Manchester City vs. Dortmund?
Manchester City tiene 7 puntos hasta el momento, producto de sus victorias 2-0 sobre Napoli y Villarreal, y su empate 2-2 ante Mónaco; motivo por el cual se ubica en la novena posición. Por su parte, el Borussia Dortmund tiene la misma cantidad de unidades y marcha octavo en la tabla de la Champions League. Los alemanes empataron 4-4 con Juventus, y vencieron 4-1 al Athletic de Bilbao y 4-2 al Copenhague de Dinamarca.
