La posible nueva fecha para que Barcelona juegue en Perú si no logra venir en diciembre

En las últimas horas, una noticia cayó como un baldazo de agua fria en todos los hinchas peruanos, pues Barcelona analiza cancelar amistoso ante la Bicolor en Lima este mes de diciembre, de acuerdo a información que se menciona desde España. Sin embargo, el club catalán quiere sí o sí jugar en dicho país, por lo que se reveló cuál sería la posible nueva fecha en la que se daría este partido.

PUEDES VER: Lista de convocados de Barreto para partidos amistosos de Perú contra Chile y Rusia

Mundo Deportivo, reconocido medio español, informó que Marruecos le ha hecho una propuesta a los 'Culés' para jugar con dicho combinado nacional en tierras africanas en diciembre, por lo que la directiva estaría pensando en aceptar dicha oferta por temas de logística, descartando así a la selección peruana.

"Ahora, con las dos ofertas sobre la mesa, la junta directiva debe decidir y la decisión debe llegar en breve. Según pudo saber Mundo Deportivo, a día de hoy internamente se considera más viable en términos de logística para la ventana de diciembre la propuesta para desplazarse a jugar en Marruecos, dado que la cercanía con el país africano permite hacer el viaje de ida y el de vuelta desde Barcelona en menos de 24 horas. Es decir, que se podría viajar por la mañana y volver por la noche tras el partido", se lee en la web del citado portal.

Barcelona podría declinar de la propuesta de jugar amistoso en Perú en diciembre. Foto: Mundo Deportivo

La posible nueva fecha en la que Barcelona juegue amistoso en Perú

Sin embargo, el 'Barça' tiene claro que aceptará disputar un amistoso en Perú por los ingresos económicos que le generará. Ante este panorama, el periodista Gustavo Peralta señaló que los Blaugranas le han pedido más días a la productora que está viendo el tema para darles una respuesta final porque aún están gestionando adelantar su encuentro con Villarreal y que si no se da en diciembre, los dirigidos por Hansi Flick vendrán a Lima en febrero del 2026.

"Sobre el posible amistoso de Barcelona en Perú: el cuadro catalán le pidió a la productora más días para dar una respuesta final ante las gestiones que están haciendo en La Liga y adelantar su partido con Villarreal. De no darse en diciembre, el plan es que Barcelona igual venga a Lima pero en febrero del 2026", señaló mediante una publicación en su cuenta de X.

Barcelona podría venir a Perú en febrero de 2026 si es que no logra jugar amistoso con la selección en diciembre. Foto: Composición GLR

¿Cuánto ganará Barcelona por aceptar jugar amistoso en Perú?

Ya es de conocimiento público que FC Barcelona tiene el deseo de aceptar un amistoso en Perú con todas sus figuras, sobre todo porque el monto que podría recibir a sus arcas es estratosférico, más exactamente entre 7 a 8 millones de euros.