0

Histórico futbolista chileno de la 'Generación dorada' jugará en Ate la Noche Crema 2026

Universitario presentará a su plantel en la Noche Crema 2026 y futbolista chileno será la gran novedad en el Estadio Monumental de Ate.

Erickson Acuña
Histórico chileno será una de las novedades en la Noche Crema 2026.
Histórico chileno será una de las novedades en la Noche Crema 2026. | Composición: Líbero
COMPARTIR

Luego de conseguir el tricampeonato, Universitario de Deportes quiere seguir haciendo historia en el fútbol peruano, por ello, ya trabaja en el mercado de pases. La Noche Crema, a desarrollarse el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental, será la presentación oficial del plantel ante los hinchas, quienes conocieron una sorpresiva noticia.

Sebastián Britos llamó la atención de los hinchas.

PUEDES VER: ¡Regresó al Perú! Sebastián Britos sorprende a hinchas antes de unirse a club campeón: "Es..."

Resulta que en dicho evento podrán apreciar el talento y experiencia de un jugador que recientemente cambió de equipo, tal como pudo verse en las redes sociales. Su nacionalidad es chilena y fue parte de la recordada 'Generación dorada' que logró importantes títulos años atrás.

Hinchas de Universitario conocieron una llamativa noticia 

Se trata de Eduardo Vargas, quien fue oficializado como nuevo jugador de la Universidad de Chile, rival del cuadro merengue en la Noche Crema. De esta manera, el equipo de Javier Rabanal tendrá que tener mucha atención con el futbolista que regresó al ‘Romántico Viajero’ luego de 15 años.

El delantero volvió al elenco azul tras haber jugado la temporada pasada en Audax Italiano. Un nuevo reto en su carrera para el atacante que ha dejado huella en su país con la selección sureña. Universitario de Deportes será uno de sus primeros rivales a enfrentar en el año, y será en condición de visita.

Eduardo Vargas

Universidad de Chile presentó a Eduardo Vargas

Por su parte, el nuevo entrenador merengue, Javier Rabanal empezará con los trabajos de pretemporada, plasmando su idea de juego. El partido contra el cuadro chileno será el único amistoso antes del inicio del campeonato.

Eduardo Vargas marcando un gol con la selección chilena

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Martín Cauteruccio, ex Sporting Cristal, regresará al Perú para jugar en provincia

  2. ¡Regresó al Perú! Sebastián Britos sorprende a hinchas antes de unirse a club campeón: "Es..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano