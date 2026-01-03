Histórico futbolista chileno de la 'Generación dorada' jugará en Ate la Noche Crema 2026

Luego de conseguir el tricampeonato, Universitario de Deportes quiere seguir haciendo historia en el fútbol peruano, por ello, ya trabaja en el mercado de pases. La Noche Crema, a desarrollarse el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental, será la presentación oficial del plantel ante los hinchas, quienes conocieron una sorpresiva noticia.

Resulta que en dicho evento podrán apreciar el talento y experiencia de un jugador que recientemente cambió de equipo, tal como pudo verse en las redes sociales. Su nacionalidad es chilena y fue parte de la recordada 'Generación dorada' que logró importantes títulos años atrás.

Hinchas de Universitario conocieron una llamativa noticia

Se trata de Eduardo Vargas, quien fue oficializado como nuevo jugador de la Universidad de Chile, rival del cuadro merengue en la Noche Crema. De esta manera, el equipo de Javier Rabanal tendrá que tener mucha atención con el futbolista que regresó al ‘Romántico Viajero’ luego de 15 años.

El delantero volvió al elenco azul tras haber jugado la temporada pasada en Audax Italiano. Un nuevo reto en su carrera para el atacante que ha dejado huella en su país con la selección sureña. Universitario de Deportes será uno de sus primeros rivales a enfrentar en el año, y será en condición de visita.

Universidad de Chile presentó a Eduardo Vargas

Por su parte, el nuevo entrenador merengue, Javier Rabanal empezará con los trabajos de pretemporada, plasmando su idea de juego. El partido contra el cuadro chileno será el único amistoso antes del inicio del campeonato.

Eduardo Vargas marcando un gol con la selección chilena