Hinchas de España se burlan al conocer que Barcelona jugará amistoso en Perú: "Tiesos"

Los hinchas de España sorprendieron con diversas burlas luego de conocer que Barcelona planea viajar hasta Lima, Perú, para jugar un partido amistoso este año.

Francisco Esteves
Hinchas de España se burlaron del partido de Barcelona en Perú.
Hinchas de España se burlaron del partido de Barcelona en Perú. | Foto: Barcelona - X.
Recientemente se conoció que Barcelona tiene todo encaminado para jugar un amistoso en Perú durante el mes de diciembre, que en un inicio iba a ser ante Universitario de Deportes y también se rumoró Alianza Lima. Ante tal noticia, los hinchas de toda España sorprendieron burlándose de la información en las redes sociales, con una enorme cantidad de comentarios que a continuación te brindaremos.

El elenco azulgrana, comandado por Laporta, ya sabe que probablemente enfrente a la selección peruana en Lima y ante ello diversos medios internacionales se pronunciaron. Por ejemplo, el reconocido Diario Marca indicó lo siguiente: "El Barça negocia un amistoso en Perú para 'equilibrar' la cancelación del partido de LaLiga en Miami". Recordemos que los 'culés' perdieron cerca de 11 millones de euros por haber cancelado sus encuentros en Estados Unidos y Libia, por lo que no pueden dejar escapar los 7 millones que le ofrecen por jugar en nuestra capital.

Es ahí donde entran los hinchas, en su mayoría del Real Madrid, a burlarse de la situación que atraviesa el Barcelona por tener que cruzar todo el Atlántico para chocar con Perú. En los comentarios de la publicación realizada por el mencionado medio de comunicación, muchos aficionados dejaron comentarios como: "Lo podrían hacer en el Bernabéu ya que el público es el mismo", "Son capaces de jugar en Machu Picchu con tal de trincar fondos", "Traducción: Están tiesos" o "Los INCApaces de hacer algo honesto".

Algunos de estos mensajes fueron en referencia a que en Madrid hay una enorme cantidad de peruanos, por lo que jugar en España tendría el mismo efecto que en Lima. Sin embargo, la mayor cantidad de comentarios hicieron referencia a la situación económica del Barcelona y cómo buscan conseguir dinero con estos partidos fuera de Cataluña, sobre todo porque hubo polémica debido a ese tema y por eso se canceló el partido contra el Villarreal por LaLiga en Estados Unidos.

Barcelona puede jugar con la selección peruana

Sí, diversos medios locales e internacionales han confirmado que el mismo Laporta ya informó a Hansi Flick, director técnico del Barcelona, y a la directiva que están ultimando detalles para enfrentarse a la selección peruana en los últimos días de diciembre. Todavía falta establecer la fecha exacta para este compromiso amistoso internacional.

