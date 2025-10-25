0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y Tabla de posiciones de Liga 1 2025

Futbolista de Real Madrid sorprendió al ponerse la camiseta de la selección peruana

Figura del Real Madrid causa sensación al ponerse la camiseta de Perú durante la etapa de renovación que vive la Blanquirroja rumbo al Mundial 2030.

Luis Blancas
Futbolista de Real Madrid se puso la camiseta de la selección peruana
Futbolista de Real Madrid se puso la camiseta de la selección peruana | Composición: Líbero
COMPARTIR

La selección peruana está en búsqueda de conseguir su mejor rendimiento y equipo para la próxima Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. En medio de ello, una figura del Real Madrid sorprendió a todos los hinchas de la blanquirroja y se puso la camiseta: Estamos hablando de Linda Caicedo.

Soufian Rahim Delgado: Tiene la misma nacionalidad que Lamine Yamal y ahora reconfirmó que desea jugar por la selección peruana

PUEDES VER: Tiene la misma nacionalidad que Yamal y ahora reconfirmó que desea jugar por Perú: "Es mi sueño"

Linda Caicedo, futbolista de Real Madrid y de la selección de Colombia, sorprendió al ponerse la camiseta de Perú

Linda Caicedo, jugadora de la selección colombiana, es una de las mejores promesas del fútbol femenino y eso la ha llevado a vestir la camiseta del Real Madrid con tan solo 18 años desde el 2023.

Video: CONMEBOL

Es por eso que ha sido convocada a la selección mayor de Colombia para disputar la Liga de Naciones CONMEBOL rumbo al Mundial Brasil 2027.

Siendo protagonista por su buen juego, Caicedo demostró su gran capacidad para darle la victoria a su país ante Perú por 4-1 y al término del partido se le vio con la camiseta de la selección peruana disfrutando de los hinchas.

Según compartió la página oficial de la CONMEBOL, Linda Caicedo tuvo un gran gesto con una hincha que asistió al Estadio Atanasio Girardot, Medellín, y le llevó una pancarta en forma de cariño y con la ilusión de que la futbolista le regale su camiseta.

"Linda #18, soy tu fan y eres un ejemplo a seguir ¡Quiero tu camiseta!", se puede leer mientras que la delantera abraza y se toma foto con su hincha.

Lo que no podía olvidar Caicedo es obsequiarle su camiseta por lo que tuvo que entregarle a la hincha, que en forma de agradecimiento también le regaló su pancarta que fue escrita con mucho amor.

Lo que llamó la atención en este noble gesto de Linda Caicedo es verla con la camiseta de la selección peruana. Esto seguramente porque al término del partido intercambió con alguna futbolista de Perú.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura: resultados de la fecha 16

  2. Cusco FC ganó 1-0 a Atlético Grau y pausa la celebración del tricampeonato de Universitario

  3. ¿Qué resultados necesita Cusco FC para salir campeón tras la victoria de la 'U' sobre Cristal?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano