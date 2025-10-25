- Hoy:
Futbolista de Real Madrid sorprendió al ponerse la camiseta de la selección peruana
Figura del Real Madrid causa sensación al ponerse la camiseta de Perú durante la etapa de renovación que vive la Blanquirroja rumbo al Mundial 2030.
La selección peruana está en búsqueda de conseguir su mejor rendimiento y equipo para la próxima Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. En medio de ello, una figura del Real Madrid sorprendió a todos los hinchas de la blanquirroja y se puso la camiseta: Estamos hablando de Linda Caicedo.
Linda Caicedo, futbolista de Real Madrid y de la selección de Colombia, sorprendió al ponerse la camiseta de Perú
Linda Caicedo, jugadora de la selección colombiana, es una de las mejores promesas del fútbol femenino y eso la ha llevado a vestir la camiseta del Real Madrid con tan solo 18 años desde el 2023.
Video: CONMEBOL
Es por eso que ha sido convocada a la selección mayor de Colombia para disputar la Liga de Naciones CONMEBOL rumbo al Mundial Brasil 2027.
Siendo protagonista por su buen juego, Caicedo demostró su gran capacidad para darle la victoria a su país ante Perú por 4-1 y al término del partido se le vio con la camiseta de la selección peruana disfrutando de los hinchas.
Según compartió la página oficial de la CONMEBOL, Linda Caicedo tuvo un gran gesto con una hincha que asistió al Estadio Atanasio Girardot, Medellín, y le llevó una pancarta en forma de cariño y con la ilusión de que la futbolista le regale su camiseta.
"Linda #18, soy tu fan y eres un ejemplo a seguir ¡Quiero tu camiseta!", se puede leer mientras que la delantera abraza y se toma foto con su hincha.
Lo que no podía olvidar Caicedo es obsequiarle su camiseta por lo que tuvo que entregarle a la hincha, que en forma de agradecimiento también le regaló su pancarta que fue escrita con mucho amor.
Lo que llamó la atención en este noble gesto de Linda Caicedo es verla con la camiseta de la selección peruana. Esto seguramente porque al término del partido intercambió con alguna futbolista de Perú.
