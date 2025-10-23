Ricardo Gareca dio fuerte opinión sobre el recambio generacional en Perú: "Los jugadores..."

La selección peruana vive un proceso de recambio tras el fracaso en las Eliminatorias Conmebol. Bajo el mando interino de Manuel Barreto, se busca dar más oportunidades a los jóvenes y dejar de lado a los jugadores más veteranos. Ante ello, Ricardo Gareca no dudó en pronunciarse y dejó clara su postura sobre la decisión de apartar a los más experimentados de las convocatorias.

Ricardo Gareca opinó sobre el recambio generacional en Perú

Durante una entrevista con el programa 'Habrá Señales', el exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, fue consultado por la crisis deportiva que atraviesa actualmente la ‘Bicolor’.

Ante ello, el ‘Tigre’ se refirió a la marcada diferencia entre el rendimiento del equipo bajo su gestión y el presente, recordando que, durante su etapa Perú, llegó a ubicarse entre las mejores selecciones del mundo. En esa línea, el estratega argentino sostuvo que los jugadores que dirigió aún mantienen condiciones para seguir siendo parte del combinado nacional, descartando que su edad sea un impedimento.

Video: Habrá Señales

"La selección estaba en el puesto 50 y pico, con nosotros llegamos a estar al puesto 10. Eso está registrado, es una realidad. No digo algo que no pasó. Teníamos buena selección, buenos muchachos que juegan aún y todavía no los veo grandes para la selección peruana", expresó.

Asimismo, Gareca se refirió a las críticas de los hinchas hacia los futbolistas y la constante exigencia de una renovación. “Muchas veces cuando hay frustraciones y expectativas que no se cumplen, se dice que el técnico no sirve más, los jugadores no sirven más, que están viejos y grandes, que hay que meter gente joven. A veces todo ese tipo de cosas pasan”, añadió.

Ricardo Gareca habló de su salida de Perú

Por otro lado, el exentrenador de la ‘Bicolor’ habló sobre su salida del banquillo nacional y explicó que la decisión se dio por un cambio de dirección en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), liderada por Agustín Lozano, quien no quedó conforme con los resultados en el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"Lo que Perú quiso fue un cambio. Resulta que el anterior presidente Edwin Oviedo estuvo preso y asumió Agustín Lozano. Cuando llegó el momento de la renovación, no habíamos clasificado al Mundial porque perdimos el repechaje con Australia. Ese partido lo perdimos por penales. Fueron dos Eliminatorias iguales, quedamos quintos, y bueno, hicieron un cambio. Seguramente no estaban conformes con lo que hacíamos", señaló.