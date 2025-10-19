- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Garcilaso vs Cristal
- Getafe vs Real Madrid
- Cerro Porteño vs Olimpia
- Alajuelense vs Saprissa
- Liverpool vs Manchester United
Lapadula dio fuerte calificativo a Ricardo Gareca tras su paso por la selección peruana: "Un..."
Gianluca Lapadula fue invitado al programa de Jefferson Farfán, en el que compartió detalles sobre su etapa en la selección peruana y expresó una opinión contundente sobre Ricardo Gareca.
Gianluca Lapadula fue el invitado especial en el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola llamado 'Enfocados'. En esta conversación de fútbol, el ítalo-peruano dio detalles de su paso por la selección peruana y brindó un fuerte comentario sobre Ricardo Gareca, su primer técnico en La Blanquirroja.
PUEDES VER: Lapadula dejó fuerte mensaje sobre la nueva selección peruana tras Qatar 2022: "Perdimos…"
Lapadula calificó a Gareca como una persona especial durante su primera experiencia en la selección nacional cuando llegó por primera vez en 2020 para las Eliminatorias de Qatar 2022.
"Yo lo veía casi como un padre. Te daba un plus. Eso era lo más importante", dijo el '9' de la selección a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en Enfocados.
Noticia en desarrollo...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50