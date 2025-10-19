Lapadula dio fuerte calificativo a Ricardo Gareca tras su paso por la selección peruana: "Un..."

Gianluca Lapadula fue el invitado especial en el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola llamado 'Enfocados'. En esta conversación de fútbol, el ítalo-peruano dio detalles de su paso por la selección peruana y brindó un fuerte comentario sobre Ricardo Gareca, su primer técnico en La Blanquirroja.

Lapadula calificó a Gareca como una persona especial durante su primera experiencia en la selección nacional cuando llegó por primera vez en 2020 para las Eliminatorias de Qatar 2022.

"Yo lo veía casi como un padre. Te daba un plus. Eso era lo más importante", dijo el '9' de la selección a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en Enfocados.

