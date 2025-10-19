0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Lapadula dio fuerte calificativo a Ricardo Gareca tras su paso por la selección peruana: "Un..."

Gianluca Lapadula fue invitado al programa de Jefferson Farfán, en el que compartió detalles sobre su etapa en la selección peruana y expresó una opinión contundente sobre Ricardo Gareca.

Luis Blancas
Lapadula dió fuerte calificativo a Gareca tras su paso por la Selección peruana
Lapadula dió fuerte calificativo a Gareca tras su paso por la Selección peruana | Composición: Líbero
COMPARTIR

Gianluca Lapadula fue el invitado especial en el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola llamado 'Enfocados'. En esta conversación de fútbol, el ítalo-peruano dio detalles de su paso por la selección peruana y brindó un fuerte comentario sobre Ricardo Gareca, su primer técnico en La Blanquirroja.

Gianluca Lapadula y un rotundo mensaje sobre la selección peruana.

PUEDES VER: Lapadula dejó fuerte mensaje sobre la nueva selección peruana tras Qatar 2022: "Perdimos…"

Lapadula calificó a Gareca como una persona especial durante su primera experiencia en la selección nacional cuando llegó por primera vez en 2020 para las Eliminatorias de Qatar 2022.

"Yo lo veía casi como un padre. Te daba un plus. Eso era lo más importante", dijo el '9' de la selección a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en Enfocados.

Noticia en desarrollo...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura: resultados de hoy de la fecha 15

  2. Universitario empató 0-0 y complicó su liderato de la tabla: Así se movieron las posiciones

  3. Universitario perdió 1-0 de visitante y complicó sus opciones de ganar el título nacional

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano