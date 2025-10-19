Revelan que jugador de selección peruana llegó con molestias a su club y DT tomó firme decisión

Como parte de la fecha FIFA, la selección peruana enfrentó a su similar de Chile con un plantel bastante renovado en el que resaltan un buen número de jugadores de la Liga 1. Precisamente, sobre uno de ellos se reveló que presentó algunas molestias tras estar con la Blanquirroja, por lo que su entrenador tomó una drástica decisión.

Pese a ser una de las figuras del club y pieza fundamental en el esquema de juego, los hinchas se vieron sorprendidos al conocer la postura que se tomó con él, en plena lucha por conquistar el título que puede dejar a Universitario de Deportes como campeón de la temporada.

¿Qué jugador de la selección peruana regresó con molestias?

“La ausencia de Miguel Araujo obedece a que llegó de la selección peruana, después de esta fecha FIFA, con una molestia”, dio a conocer la periodista Talía Azcárate durante la transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso en la ciudad del Cusco por la fecha 15 del Torneo Clausura.

(Video: L1 MAX)

De esta manera, Paulo Autuori no contó con el zaguero nacional, tal como pudo verse en la lista de convocados que se difundió horas antes del partido a través de las redes sociales del club. Todo indica que estará frente a Universitario de Deportes para el clásico que se disputará la próxima fecha en el Estadio Nacional.

Dicho compromiso por la jornada 14 del Torneo Clausura, la cual fue reprogramada, promete muchas emociones de principio a fin, pues se definirá muchas cosas en la parte superior de la tabla de posiciones.

Sporting Cristal vs Universitario: fecha y hora confirmada

La Liga de Fútbol Profesional dio a conocer que el encuentro entre Sporting Cristal y Universitario quedó confirmado para que se desarrolle el jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. La hora designada es a partir de las 8:00 p.m.