Universitario empató 0-0 y complicó su liderato de la tabla: Así se movieron las posiciones

Universitario se mantiene enfocado en conquistar el campeonato de la Liga 1 esta temporada, además de conseguir todos los objetivos en las diferentes categorías que participa, generando mucha expectativa en su hinchada que espera cerrar un año de ensueño. En ese contexto, un reciente resultado llamó la atención.

Cabe recordar que, en el 2024 la meta fue clara desde el inicio y lograron obtener la mayoría de trofeos. Ahora esperan repetir la historia y darle más alegrías a los aficionados que esperan seguir por el camino de la victoria en los próximos retos, como el que enfrenta actualmente.

Universitario afronta la temporada 2025 buscando todos los objetivos

Precisamente, en un reciente partido jugado en casa, Universitario empató 0-0 con Sport Boys por la fecha 2 del Clausura del Torneo Juvenil Sub 18 que se disputó en Campo Mar. Cabe mencionar que los merengues llegaban de ganar 2-1 a ADT, mientras el conjunto chalaco había hecho respetar su localía al derrotar 2-0 a Sport Huancayo.

Tanto cremas como rosados buscaban lograr el ansiado triunfo para tomar el liderato de la tabla de posiciones del grupo B, sin embargo, dejaron pasar la oportunidad y Alianza Lima aprovechó, logrando trepar a la cima con puntaje perfecto.

Para la tercera fecha de este grupo, la ‘U’ visitará al líder Alianza Lima en busca de tomar la punta de la tabla de posiciones, consciente de que al frente tendrá a un duro rival. Por su parte, Sport Boys también jugará en condición de visita frente a Alianza Universidad.

Así marcha la tabla de posiciones del grupo B del Torneo Juvenil Sub 18