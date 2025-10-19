0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Universitario perdió 1-0 de visitante y complicó sus opciones de ganar el título nacional

¡Título en problemas! Universitario sufrió una dolorosa derrota ante complicado rival, resultado que complica sus opciones de ser campeón nacional de liga.

Mauricio Ubillus
Universitario quedó con pocas chances de ser campeón nacional tras perder de visita.
Universitario quedó con pocas chances de ser campeón nacional tras perder de visita.
Universitario de Deportes está muy enfocado en la pelea por ser campeón nacional en la temporada 2025. El primer equipo está muy cerca de lograr el tan ansiado 'tri' en la Primera División. En esa misma línea está la reserva crema, pero acaban de sufrir un doloroso traspié que ha complicado sus chances de levantar el título.

Sporting Cristal recibirá a Universitario, sabiendo que los cremas no serán campeones frente a ellos.

El cuadro merengue jugó este domingo la primera semifinal de la Liga 3 2025 ante un otro de los principales candidatos, Estudiantil CNI. El Estadio Max Augustin de Iquitos fue escenario de un partido parejo en el trámite, pero que finalmente terminó de la peor forma para la 'U', ya que cayó por 1-0.

Universitario de Deportes, Liga 3

Universitario cayó por la mínima diferencia ante Estudiantil CNI de visita por la semifinal ida de la Liga 3. Foto: Universitario de Deportes

El cotejo fue muy disputado durante los 90 minutos y en el primer tiempo culminaron en tablas. No obstante, el 'Vendaval de la Selva' pudo quebrar la paridad a cuando el reloj marcaba los 60', momento en el que el mediocampista Antonio Acosta anotó un golazo con un remate colocado desde fuera del área.

Video: DyJ Sports

Pese a que los dirigidos por Jorge Araujo tuvieron uno que otro acercamiento, no lograron marcar el tanto del empate en el tiempo que restaba, por lo que no se movió más el marcador y sufrieron una dolorosa derrota de la cual se deberá reponer lo más pronto posible.

Universitario complica sus chances de ser campeón de la Liga 3 2025

Con este resultado, la reserva del conjunto estudiantil no solo llega con una mínima desventaja a la revancha, sino que además ha complicado sus opciones de lograr el título de la Liga 3 y además, de luchar por el ascenso a la Segunda División del fútbol peruano.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Universitario vs. Estudiantil CNI?

La buena noticia para Universitario es que la vuelta contra Estudiantil CNI se llevará a cabo muy pronto, pues de acuerdo al calendario oficial de la competición, este encuentro está programado para que se juegue el próximo lunes 27 de octubre en las instalaciones de Campo Mar 'U', a partir de las 11:00 de la mañana.

Es preciso señalar que el club de Ate deberá remontar la serie si quiere acceder a la gran final del certamen. Para ello, necesitan ganar por dos goles de diferencia como mínimo. Si solo lo hace por un tanto, el clasificado se definirá desde la tanda de penales. Cualquier otro resultado desencadenará en la eliminación.

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

