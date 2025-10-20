- Hoy:
Se confirmó los futbolistas que continuarán con Universitario para la temporada 2026: "Tranquilidad"
Universitario de Deportes anunció cuáles son los planes con el plantel actual y qué jugadores se quedarían en busca del Apertura y Libertadores.
El plantel de Universitario para el próximo año se empieza a formar. El director deportivo, Álvaro Barco, habló sobre quiénes serán los futbolistas que tienen lista su renovación. Los ‘merengues’ también están cerca de conquistar el Torneo Clausura 2025.
En medio de la emoción por el tricampeonato, Álvaro Barco no dudó en referirse a la renovación de los jugadores de Universitario para hacer un llamado a la calma a los hinchas. El dirigente deportivo sostuvo que, para concretar este tema con los futbolistas, primero buscan conseguir el campeonato del Torneo Clausura 2025.
Futbolistas que renovarán con Universitario para el 2026
Junto con la renovación, también se confirmó que se empezará a trabajar en los refuerzos para el próximo año y mejorar los resultados en la Copa Libertadores. De esta manera, Álvaro Barco confirmó que el 80% del plantel continuará el 2026.
"Primero, vamos a consolidar el objetivo y de ahí, en ese escenario, hacer las renovaciones, ver en qué puesto se puede reforzar. Felizmente, hay una tranquilidad de parte del club porque el 80% del equipo está renovado y ese es un gran valor que no lo ha tenido nadie", indicó para Colectivo World.
(Video: Colectivo WORLD)
El objetivo de Universitario para el 2026 es mejorar lo demostrado en la Libertadores y para ello se busca una estabilidad en el equipo que podrá llegar también con los fichajes.
"La 'U' ha sido un equipo que se ha consolidado en los últimos años eso nos permite crecer. Tenemos una tarea pendiente que es el tricampeonato y la Copa Libertadores, porque se nos quedó una espina dolorosa. Igual, estamos con la mentalidad y certeza de que estamos para más. Esa es una tarea que los jugadores estamos comprometidos", aclaró.
Partidos que le restan a Universitario
- Fecha 14: Sporting Cristal (V)
- Fecha 15: Ayacucho FC (L)
- Fecha 16: ADT (V)
- Fecha 17: descansa
- Fecha 18: Garcilaso (L)
- Fecha 19: Los Chankas (V)
