Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura: resultados de hoy de la fecha 15

Este domingo y lunes se completará de disputar la fecha 15 del Clausura. Para ello, aquí te dejamos cómo marcha la tabla de posiciones de Liga1 y Acumulado 2025 con todos los resultados. Como se sabe, Alianza Lima visita a Sport Huancayo y Universitario recibe a Ayacucho. Ambos duelos se disputarán el lunes. Mientras tanto, Sporting Cristal se mide ante Garcilaso en el Cusco en un duelo que tiene prohibido perder.

Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 30 41 69 2. Cusco FC 31 23 60 3. Alianza Lima 31 18 58 4. FBC Melgar 32 14 52 5. Sporting Cristal 29 19 51 6. Alianza Atlético 31 12 50 7. Deportivo Garcilaso 31 10 48 8. Sport Huancayo 31 3 45 9. ADT 31 -6 45 10. Cienciano 31 6 41 11. Los Chankas 30 -10 41 12. Atlético Grau 30 0 37 13. Sport Boys 31 -10 32 14. Juan Pablo II 31 -15 30 15. Comerciantes Unidos 31 -16 30 16. Ayacucho FC 30 -22 26 17. UTC 30 -26 25 18. Alianza Universidad 31 -28 24 19. Binacional - - -

Posiciones de Liga 1 2025: Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 12 15 30 2. Cusco FC 13 9 26 3. Alianza Lima 13 6 21 4. FBC Melgar 14 6 21 5. Deportivo Garcilaso 13 1 21 6. ADT 13 0 21 7. Sporting Cristal 11 12 19 8. Comerciantes Unidos 13 -2 19 9. Cienciano 13 2 18 10. Los Chankas 12 -9 18 11. Alianza Atlético 13 2 16 12. Sport Huancayo 13 1 15 13. Atlético Grau 12 1 15 14. Alianza Universidad 13 - 11 13 15. Sport Boys 13 - 8 12 16. Juan Pablo II 13 -7 11 17. Ayacucho FC 12 -9 11 18. UTC 12 -9 6 19. Binacional - - -

Partidos Liga 1: resultados fecha 15 del Clausura

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

Los Chankas 1-0 Juan Pablo II

Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético

Cienciano 1-2 Cusco FC

DOMINGO 19 DE OCTUBRE

Atlético Grau vs UTC - 15:00 horas

Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal - 17:30 horas

LUNES 20 DE OCTUBRE

Sport Huancayo vs Alianza Lima - 13:15 horas

Sport Boys vs Melgar - 18:00 horas

Universitario vs Ayacucho FC - 20:15 horas

Descansas: Alianza Universidad y ADT.