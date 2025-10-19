0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura: resultados de hoy de la fecha 15

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga 1 y el Acumulado 2025 tras los resultados de la fecha 15 del Clausura. Alianza y Universitario juegan el lunes.

Sandra Morales
Tabla de posiciones de Liga 1 y Acumulado 2025
Tabla de posiciones de Liga 1 y Acumulado 2025 | FOTO: LIBERO
Este domingo y lunes se completará de disputar la fecha 15 del Clausura. Para ello, aquí te dejamos cómo marcha la tabla de posiciones de Liga1 y Acumulado 2025 con todos los resultados. Como se sabe, Alianza Lima visita a Sport Huancayo y Universitario recibe a Ayacucho. Ambos duelos se disputarán el lunes. Mientras tanto, Sporting Cristal se mide ante Garcilaso en el Cusco en un duelo que tiene prohibido perder.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Torneo Clausura.

Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario304169
2. Cusco FC312360
3. Alianza Lima311858
4. FBC Melgar321452
5. Sporting Cristal291951
6. Alianza Atlético311250
7. Deportivo Garcilaso311048
8. Sport Huancayo31345
9. ADT31-645
10. Cienciano31641
11. Los Chankas30-1041
12. Atlético Grau30037
13. Sport Boys31-1032
14. Juan Pablo II31-1530
15. Comerciantes Unidos31-1630
16. Ayacucho FC30-2226
17. UTC30-2625
18. Alianza Universidad31-2824
19. Binacional---

Posiciones de Liga 1 2025: Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario121530
2. Cusco FC13926
3. Alianza Lima13621
4. FBC Melgar14621
5. Deportivo Garcilaso13121
6. ADT13021
7. Sporting Cristal111219
8. Comerciantes Unidos13-219
9. Cienciano13218
10. Los Chankas12-918
11. Alianza Atlético13216
12. Sport Huancayo13115
13. Atlético Grau12115
14. Alianza Universidad13- 1113
15. Sport Boys13- 812
16. Juan Pablo II13-711
17. Ayacucho FC12-911
18. UTC12-96
19. Binacional---

Partidos Liga 1: resultados fecha 15 del Clausura

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

  • Los Chankas 1-0 Juan Pablo II
  • Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético
  • Cienciano 1-2 Cusco FC

DOMINGO 19 DE OCTUBRE

  • Atlético Grau vs UTC - 15:00 horas
  • Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal - 17:30 horas

LUNES 20 DE OCTUBRE

  • Sport Huancayo vs Alianza Lima - 13:15 horas
  • Sport Boys vs Melgar - 18:00 horas
  • Universitario vs Ayacucho FC - 20:15 horas

Descansas: Alianza Universidad y ADT.

