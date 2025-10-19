- Hoy:
Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura: resultados de hoy de la fecha 15
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga 1 y el Acumulado 2025 tras los resultados de la fecha 15 del Clausura. Alianza y Universitario juegan el lunes.
Este domingo y lunes se completará de disputar la fecha 15 del Clausura. Para ello, aquí te dejamos cómo marcha la tabla de posiciones de Liga1 y Acumulado 2025 con todos los resultados. Como se sabe, Alianza Lima visita a Sport Huancayo y Universitario recibe a Ayacucho. Ambos duelos se disputarán el lunes. Mientras tanto, Sporting Cristal se mide ante Garcilaso en el Cusco en un duelo que tiene prohibido perder.
Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|30
|41
|69
|2. Cusco FC
|31
|23
|60
|3. Alianza Lima
|31
|18
|58
|4. FBC Melgar
|32
|14
|52
|5. Sporting Cristal
|29
|19
|51
|6. Alianza Atlético
|31
|12
|50
|7. Deportivo Garcilaso
|31
|10
|48
|8. Sport Huancayo
|31
|3
|45
|9. ADT
|31
|-6
|45
|10. Cienciano
|31
|6
|41
|11. Los Chankas
|30
|-10
|41
|12. Atlético Grau
|30
|0
|37
|13. Sport Boys
|31
|-10
|32
|14. Juan Pablo II
|31
|-15
|30
|15. Comerciantes Unidos
|31
|-16
|30
|16. Ayacucho FC
|30
|-22
|26
|17. UTC
|30
|-26
|25
|18. Alianza Universidad
|31
|-28
|24
|19. Binacional
|-
|-
|-
Posiciones de Liga 1 2025: Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|12
|15
|30
|2. Cusco FC
|13
|9
|26
|3. Alianza Lima
|13
|6
|21
|4. FBC Melgar
|14
|6
|21
|5. Deportivo Garcilaso
|13
|1
|21
|6. ADT
|13
|0
|21
|7. Sporting Cristal
|11
|12
|19
|8. Comerciantes Unidos
|13
|-2
|19
|9. Cienciano
|13
|2
|18
|10. Los Chankas
|12
|-9
|18
|11. Alianza Atlético
|13
|2
|16
|12. Sport Huancayo
|13
|1
|15
|13. Atlético Grau
|12
|1
|15
|14. Alianza Universidad
|13
|- 11
|13
|15. Sport Boys
|13
|- 8
|12
|16. Juan Pablo II
|13
|-7
|11
|17. Ayacucho FC
|12
|-9
|11
|18. UTC
|12
|-9
|6
|19. Binacional
|-
|-
|-
Partidos Liga 1: resultados fecha 15 del Clausura
SÁBADO 18 DE OCTUBRE
- Los Chankas 1-0 Juan Pablo II
- Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético
- Cienciano 1-2 Cusco FC
DOMINGO 19 DE OCTUBRE
- Atlético Grau vs UTC - 15:00 horas
- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal - 17:30 horas
LUNES 20 DE OCTUBRE
- Sport Huancayo vs Alianza Lima - 13:15 horas
- Sport Boys vs Melgar - 18:00 horas
- Universitario vs Ayacucho FC - 20:15 horas
Descansas: Alianza Universidad y ADT.
