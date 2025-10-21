Universitario muy cerca del título: los partidos que le resta para confirmar su tricampeonato

Universitario de Deportes está encaminado a ser campeón del Torneo Clausura, que significaría la obtención del tricampeonato. Los 'cremas' tienen una importante ventaja sobre sus perseguidores, y salvo una catástrofe deportiva, parece cuestión de tiempo su coronación.

Las matemáticas indican que si los dirigidos por Jorge Fossati consiguen sumar seis puntos de los 12 en disputa, serán inalcanzables, más allá de los resultados de sus escoltas.

El primer examen será este jueves ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional. También jugará un partido de local ante Deportivo Garcilaso y se irá dos veces a la altura: ADT en Tarma este domingo y contra Los Chankas en Andahuaylas, la última fecha.

Universitario pudo vencer a Ayacucho FC en el Estadio Nacional. Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

Eso sí, cabe señalar que la 'U' tiene cuatro partidos por disputar de aquí al final del certamen, mientras que Cusco FC y Cristal jugarán cinco encuentros, por lo que si bien todavía tiene margen de error, en Ate no quiere tropezar para no arriesgar el 'tri'.

Partidos que les resta a Universitario en el Clausura