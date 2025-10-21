0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Universitario muy cerca del título: los partidos que le resta para confirmar su tricampeonato

Tras su agónica victoria ante Ayacucho FC, Universitario está encaminado a obtener el título del Clausura y ser campeón nacional. ¿Qué partidos le resta a los dirigidos por Jorge Fossati?

Wilfredo Inostroza
Universitario cada vez más cerca del tricampeonato
Universitario cada vez más cerca del tricampeonato | Composición: Líbero
Universitario de Deportes está encaminado a ser campeón del Torneo Clausura, que significaría la obtención del tricampeonato. Los 'cremas' tienen una importante ventaja sobre sus perseguidores, y salvo una catástrofe deportiva, parece cuestión de tiempo su coronación.

Universitario se enfrentará a Sporting Cristal en busca del tricampeonato.

Las matemáticas indican que si los dirigidos por Jorge Fossati consiguen sumar seis puntos de los 12 en disputa, serán inalcanzables, más allá de los resultados de sus escoltas.

El primer examen será este jueves ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional. También jugará un partido de local ante Deportivo Garcilaso y se irá dos veces a la altura: ADT en Tarma este domingo y contra Los Chankas en Andahuaylas, la última fecha.

Universitario pudo vencer a Ayacucho FC en el Estadio Nacional. Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

Universitario pudo vencer a Ayacucho FC en el Estadio Nacional. Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR

Eso sí, cabe señalar que la 'U' tiene cuatro partidos por disputar de aquí al final del certamen, mientras que Cusco FC y Cristal jugarán cinco encuentros, por lo que si bien todavía tiene margen de error, en Ate no quiere tropezar para no arriesgar el 'tri'.

Partidos que les resta a Universitario en el Clausura

  • Fecha 14: Sporting Cristal vs. Universitario (Jueves 23/10 - 8:00 p.m.)
  • Fecha 16: ADT vs. Universitario (Domingo 26/10 - 3:30 p.m.)
  • Fecha 17: Descansa
  • Fecha 18: Universitario vs. Deportivo Garcilaso (Por programar)
  • Fecha 19: Los Chankas vs. Universitario (Por programar)

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

